Soleil e Alex, è amore vero: GF Vip, nella notte Belli crolla (senza teatrino)

Oltre i teatrini, oltre le pose a favor di telecamera, oltre tutto, c’è un qualcosa che va al di là dell’amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge. E stavolta a dirlo non è Alfonso Signorini, il pubblico, gli inquilini della Casa del GF Vip o una delle opinioniste. Stavolta, sono stati i diretti interessati a raccontare che si sono innamorati. In un fitto dialogo notturno seguito alla puntata in prime time su Canale Cinque in onda lunedì 29 novembre 2021, l’italoamericana e Belli si sono sciolti e si sono confessati ciò che fino ad ora mai si erano detti a parole.

“Amicizia, punto”, ha ripetuto Alex come un mantra. Soleil, proprio per via di quel mantra, ha accusato il colpo. Lo si è visto in puntata, quando Belli, stuzzicato da Signorini, ha dichiarato che con ‘Sole’ non è frenato dalle telecamere per il “semplice fatto che c’è solo amicizia”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver udito tali parole si è spenta, affondata. “Ma come? Davvero non ti stai frenando?”. Questo è ciò che è balenato nella testa della giovane. E infatti, a notte fonda, tutti i nodi sono venuti al pettine, compresa l’uscita allo scoperto di Belli: “Mi sono innamorato…”

Già nel corso della diretta, Soleil era andata un poco oltre il concetto tanto sbandierato di amicizia: “Inizio a farmi dei pensierini, perché è ovvio che si trattenga davanti alle telecamere”. “Io vivo con te 24 ore su 24 senza avere alcun tipo di remora”, la risposta secca di Alex, volta a smorzare la tesi della ragazza. Quando le ore si sono fatte ‘piccole’ e i riflettori del programma hanno staccato dalla diretta di Canale Cinque, Belli è capitolato, sotto le rimostranze dell’italoamericana.

“Tu mi hai vista stranita – ha esordito Soleil -, ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo”. “Sono rimasta zitta – ha aggiunto -, in silenzio per non infangare nulla. Tu però non devi farti girare le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io”.

Parole che hanno iniziato a creare delle crepe nella posizione sostenuta dall’attore parmense che, inizialmente, ha comunque provato a portare avanti la sua tesi, sottolineando nuovamente di essere stufo del “triangolo” con Delia. Fin qui, tutto già sentito. Un aiuto nello scardinare il ‘Belli pensiero’ lo ha dato Sophie Codegoni.

“Lei è interessata e un po’ infastidita dal fatto che tu continui a dire che per te è soltanto amicizia – ha confidato Sophie al parmense -. Vedo questa cosa da parte sua, molto pulita. C’è un interesse vero secondo me e forse è da parte di entrambi. Forse questa cosa che tu chiami ‘chimica artistica non è soltanto quello, ma qualcosa di più”.

La Codegoni, dopo aver parlato con Alex, si è recata da Soleil, cercando di farla aprire. Missione compiuta. Così l’italoamericana a proposito del suo legame con l’ex CentoVetrine:

“Anche Alfonso mio ha chiesto se ci tratteniamo per le telecamere. Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo”.

A notte fonda, Soleil e Belli si sono ritrovati nella sauna ed è qui che l’attore è uscito allo scoperto, dichiarando che il legame che si è creato gli è sfuggito di mano ed è andato fuori controllo:

Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia? Lascia andare il tuo cuoricino tesoro. Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due, ok? Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici”.

“Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia. Però perché tu dubiti di me? Tu hai già capito… quando fai la maestrina mi mandi fuori di testa. Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”. “Quando mi guardi come stasera mi ferisci tanto. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male te lo assicuro. Con te sono vero e non sto fingendo. Se ho detto quelle frasi l’ho fatto per protezione e per non ferire qualcuno. Però fidati che sono onesto con te. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano”.

Belli è un fiume in piena: “Perché mi vuoi far dire questa roba qui? Leggi i miei occhi, ti prego, sai già tutto. Tu vuoi farmi dire tutto. Siamo su un treno ad alta velocità che non riusciamo forse nemmeno più a gestire. Non c’è una conclusione tra noi. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui. In questo secondo caso ti lascerei fare il tuo percorso e sono sicuro che staresti molto meglio“.

“Non voglio segnarti con le mie vicende che non ti appartengono e mi dispiace – ha proseguito Alex -. Tu in due settimane mi dimentichi. Se una cosa non la puoi gestire forse è meglio che vai via. E io ripeto che non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo. Maledetta che non sei altra”.

“Ti assicuro che è tutta colpa di Katia. Lei ci ha tirato questa cosa, l’ha tirata fuori. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, ha cambiato i personaggi e per questo c’è stato il bacio”, ha sottolineato l’attore che alla fine ha proferito le parole che hanno spazzato via il concetto di ‘chimica artistica’: “E se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza… e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai”.

Resta ora da capire che piega prenderà la relazione tra Alex e Delia Duran. Perché tra cotanti teatrini, una cosa sembra certa: con Soleil non è finzione. E questo, come ha detto lo stesso Belli, complica tutto.