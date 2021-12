Soleil, ira su Alex Belli: “Così parli a tua moglie”. I nodi vengono al pettine

I nodi vengono al pettine: calato il sole, mercoledì sera, Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto una pesante lite al Grande Fratello Vip. Non un battibecco qualunque, facilmente superabile, bensì un alterco che con ogni probabilità avrà degli strascichi. La miccia che ha innescato la polveriera è stato l’inizio di un gioco. Gli autori hanno invitato gli inquilini ad accogliere le new entry, raccontando ricordi dei primi giorni passati nella Casa di Cinecittà. Nei panni del moderatore si è calato Belli. A un certo punto, però, Soleil si è alzata e se n’è andata, evidentemente stizzita per la piega presa dalla situazione.

L’attore parmense, accortosi del malumore dell’ex volto di Uomini e Donne, l’ha raggiunta in camera. E sono state scintille. “Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha ‘azzannato’ Soleil. “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanze di rispetto, vedi sempre quelle degli altri. Tu sei sempre dalla parte della ragione, sei sempre quella giusta”, la controreplica piccata di Belli. Benzina sul fuoco. Infatti l’italoamericana ha alzato ulteriormente i toni:

“Se vuoi parliamo di questo momento ben preciso, ma generalizzare è fuori da ogni logica. Evita di dire “Tu sei sempre, tu sei sempre…”. Vai a giudicare qualcun altro. Io non lo faccio sempre di alzarmi e andare via. L’ho fatto oggi, perché non lasci lo spazio a nessuno per parlare. Hai una mania di protagonismo che è stancante”.

“Fidati che ho 40 anni, non ho manie di protagonismo, le hai te”, l’accusa di Alex a cui ha fatto seguito altro veleno di Soleil: “Io sono protagonista, tu invece hai la mania tesoro mio”. Dopo la discussione, Sorge ha avuto un colloquio con Manila Nazzaro, lanciando altre bordate nei confronti del parmense.

Soleil ha raccontato a Manila di aver perso le staffe in quanto ha avuto la netta sensazione che Belli volesse prendersi tutta la scena in un momento in cui invece avrebbe dovuto condividerla con gli altri.

“Dato che fa questo lavoro da anni, dovrebbe anche essere capace di farlo. Non si fa in questo modo la conduzione – ha tuonato la giovane parlando con l’ex Miss Italia -. Deve lasciare spazio e rispetto alle altre persone. Mi irrita vedere delle persone calpestare gli spazi degli altri, per esaltare se stessi. Mi manda in tilt perché è una mancanza di rispetto che io non mi permetto di fare”.

L’italoamericana è stata un fiume in piena: “Alex fa sempre così. Non l’ho mai sopportato, ne ho parlato con Gianmaria due mesi fa di questa cosa. È venuto qui e mi ha detto: “Tu fai sempre così”, buttando le sue frustrazioni addosso a me. Ma come ti permetti. Vai a parlare a tua moglie in questo modo, io di certo non mi ci faccio parlare. Ha iniziato ad alzare la voce. I cavoli suoi se li tiene, ho sopportato già abbastanza”.

GF Vip, Katia Ricciarelli in aiuto di Soleil

Dopo Manila, Soleil è stata raggiunta anche da Katia Ricciarelli, che ha cercato di consigliarla. Dal canto suo la giovane si è aperta raccontando alla soprano che, in merito al bacio interpretato nella Turandot, è stato Alex a darle un vero e proprio ‘kiss’. Poi però, ha lamentato ancora Soleil, se ne è stato zitto in diretta, quando Signorini ha indagato su quanto accaduto.

“Io voglio che la tua immagine venga salvaguardata e che tu ti difenda”, il consiglio di Katia che ha inoltre detto a Soleil di sfilarsi da simili situazioni e risolvere tutto a telecamere spente, una volta finito il gioco.

GF Vip, Alex perde le staffe e accusa tutti

Dopo il confronto con Soleil, Alex è andato su tutte le fuori e si è arrabbiato pure con il resto della Casa. Motivo? Perché mentre stava intrattenendo i compagni nel salone nel suo ruolo di moderatore, la maggior parte dei concorrenti se ne è andata per riordinare la cucina.

“Non c’è il rispetto”, ha ribadito con foga. Sophie Codegoni ha provato a placarlo. Anche Biagio D’Anelli ha tentato di tranquillizzarlo, pure sul fronte Soleil. “Lei fa così – ha spiegato Alex -. Ha un giorno che si sveglia in un modo e un altro giorno che si sveglia in un altro. Ormai la conosco” .