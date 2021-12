Signorini: “Soleil fetente e raccomandata?”. La replica di Alfonso spiazza

Alfonso Signorini, rispondendo ad alcune domande dei lettori di Chi Magazine, si è pronunciato su alcuni temi relativi al Grande Fratello Vip. In particolare ha detto la sua su Soleil Sorge, replicando a due lettere di due telespettatrici. Trattasi di missive agli antipodi: nella prima si sono tessute le lodi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tanto che la giovane è stata paragonata a una sorta di Amanda Lear contemporanea. Nella seconda invece ci sono state critiche feroci nei confronti dell’italoamericana, descritta come una “fetente“, “prima donna” a cui tutto è concesso e “raccomandata“.

Il direttore di Chi Magazine, nel rispondere alle due lettrici, ha sottolineato che Soleil ha una personalità forte, caratteristica tipica che porta il pubblico a spaccarsi. Dalla serie: o la si ama o la si odia. Signorini ha però aggiunto che chi è in possesso di una simile tempra “lascia sempre un segno dietro di sé”. Per questo, il conduttore nutre la convinzione che nel mondo dello spettacolo Soleil “farà strada”. “Ne sono assolutamente convinto”, ha ribadito il giornalista.

Signorini e i ritocchini dei concorrenti al GF Vip: l’affondo del conduttore

Altro tema trattato dal demiurgo del Grande Fratello Vip è stato quello della plastica e dei ritocchini estetici. In realtà una lettrice ha osservato che nella Casa più spiata d’Italia c’è un alto consumo di plastica, il che non è un buon esempio, senza far menzione alla chirurgia. Oltre a ciò, è stato consigliato a Signorini di far “caz…are” meno i concorrenti. “Fateli lavorare”, la chiosa della autrice della lettera a cui il direttore di Chi ha replicato in questo modo:

“Cara lettrice, ha ragione lei. Al Grande Fratello Vip c’è troppa plastica. E non solo in pattumiera… Un caro saluto”

Evidente la stoccata a chi è ricorso alla chirurgia plastica tra gli inquilini. Inutile mettersi a fare gli elenchi, chi ha fatto uno smodato uso del bisturi tra i partecipanti al GF Vip è sotto gli occhi di tutti.

Per quel che riguarda Soleil, invece, è più che vero che è una personalità divisiva: oltre al pubblico, ha diviso anche i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Pare proprio che Signorini la sappia lunga e chissà che ci azzecchi anche sul futuro della giovane…