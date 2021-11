GF Vip, Sophie consola Soleil sul caso Belli: “Venerdì avrai risposte”

La ex di Uomini e Donne prende in disparte la modella e influencer per consolarla un po’ in questi giorni in cui è ufficialmente scoppiata la passione con l’ex attore di Centovetrine

Segnali di avvicinamento fra due primedonne della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore i telespettatori hanno assistito ad un momento piuttosto intimo fra Sophie Codegoni e Soleil Sorgé. Il motivo? Gli ultimi sviluppi del caso Alex Belli, che dopo un’infinito tira e molla si è ufficialmente dichiarato alla bella Soleil

L’ex volto di Centovetrine, come molti si aspettavano, ha finalmente vuotato il sacco, rivelando di essere innamorato di Soleil Sorgé, che non si è certo tirata dietro rispetto alle sue avance. Erano giorni che i due organizzavano dei siparietti per scambiarsi baci rubati con la scusa della “recitazione cinematografica”. Per non parlare delle continue carezze e dei giochi di ruolo dei due, criticati persino dagli stessi autori che in più di qualche occasione li avevano invitati a darsi una calmata.

Eppure, nonostante l’evidente passione, Soleil Sorgé è ancora carica di dubbi su questo flirt. Il motivo è ovvio: Alex Belli è ufficialmente ancora insieme a Delia Duran. E poco importa che di recente fra le due ci sia stato uno scontro acceso in diretta. Soleil si sente in qualche modo la terza incomodo e proprio questa sua fragilità è stata intercettata da Sophie, che le si è rivolta con parole dolci e confortanti.

“Non ho mai visto nessuna colpa in te, perchè sei sempre stata la prima a rifiutarti e a rispettare il suo matrimonio” ha commentato Sophie a Soleil. La ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto che Soleil in tutto questo non ha la responsabilità di prendere in mano la situazione, che evidentemente spetta ad Alex Belli. A questo punto Soleil, sconsolata, ha detto:

Io credo molto nel matrimonio. Non mi permetterei mai di lanciare un messaggio. Lo so che è colpa mia però non è una cosa accettabile.

Riguardo a questa situazione così delicata, in ogni caso, Sophie Codegoni ha un presentimento:

Tu non c’entri niente. Non sei tu che cerchi quel tipo di bacio, che dici non riesco a stargli lontano. Venerdì avrai delle risposte. Ci saranno parole senza musica, purtroppo la realtà è questa.

E dire che soltanto poche settimane fra le due inquiline della casa volavano scintille. Appena prima di varcare la porta del Grande Fratello VIP, la Codegoni aveva rilasciato dichiarazioni a Chi dicendo che fra le sue colleghe nella casa avrebbe di certo avuto problemi con Soleil. Frasi, queste, che avevano ricevuto una pronta (e acida) risposta da parte della diretta interessata. Ma non finisce qui. A metà ottobre infatti le due si erano beccate perché Sophie aveva accusato Soleil di voler fingere di non conoscere il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi. Insomma, incredibile ma vero, ogni tanto nella casa emerge anche un po’ di sana solidarietà femminile.