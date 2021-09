GF Vip, Soleil replica a Sophie Codegoni: “Perché è inesperta e prevenuta”

È pronta a regalare scintille Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che non vede l’ora di entrare nella Casa, ma già sa che le mancherà molto il fratello Riccardo. In una recente intervista al settimanale Chi non ha perso occasione per commentare anche la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini di alcuni suoi colleghi. Senza alcun senso ha iniziato a lanciare frecciatine sul conto di Soleil Sorge, spiegando che è la concorrente con la quale si scontrerà di più poichè molto dirette, ma troppo diverse. Parole che sanno di guerra preannunciata. L’ex fidanzata di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, una volta messa a conoscenza di queste dichiarazioni, ha replicato a Sophie Codegoni sul suo profilo Instagram.

L’influencer ha spiegato di avere già avuto modo di conoscerla un paio di volte e la trova adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovranno scontrarsi durante l’avventura condivisa al Grande Fratello Vip 2021. Crede fortemente che bisognerebbe fare più squadra tra donne, invece che scontrarsi. Le sue migliori amiche sono molto dirette e le ama per questo; si augura di fare nuove amicizie tra le quattro mura della Casa di Cinecittà e magari rispolverare i valori dei rapporti tra donne. Con molta nonchalance ha sistemato l’ex volto del dating sentimentale di Maria De Filippi e poi ha aggiunto una shade molto fine:

“Magari essendo un po’ inesperta parte un po’ prevenuta, o intenzionata a creare questo tipo di dinamiche. Chissà. Basta con questa guerra tra donne”

Soleil Sorge ‘smonta’ i castelli di Sophie Codegoni prima del GF Vip: “Guerra per fare hype”

Soleil Sorge ha aggiunto di trovare molto tristi le dinamiche di rivalità o guerra tra donne, soprattutto se non sono spontanee, ma prevenute e interessate a fare hype. Naturalmente le sue parole hanno fatto il pieno di like e in tanti si sono schierati dalla sua parte. Per emergere non per forza occorre andare contro e preannunciare dinamiche studiate a tavolino!

Sui social del GF Vip l’ex concorrente di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi è stata presentata con questa definizione: “Creare scompiglio è il suo mestiere”. Ormai è diventata volto familiare dei reality e dei programmi di Canale 5. Sappiamo molto bene che non si farà mettere i piedi in testa da nessuno, tantomeno da Sophie Codegoni.