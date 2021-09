Grande Fratello Vip 6, terza puntata: nominati, televoto e fiumi di lacrime

Nella prima serata di lunedì 20 settembre è andato in onda il Grande Fratello Vip 6, con la terza puntata. Alfonso Signorini ha iniziato la serata ironizzando sulla presunta antipatia che ci sarebbe tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe ci hanno tenuto a smentire nuovamente la cosa, prendendola sul ridere. Subito dopo, il conduttore si è collegato con la Casa, dove ha subito notato il look di Jo Squillo.

La cantante ha sorpreso tutti, approdando in salotto con il burqa. Dopo aver permesso alla concorrente di spiegare il motivo del forte gesto, il padrone di casa è andato avanti con la puntata e ha mandato in onda alcune clip sugli ultimi due giorni. Successivamente, è stata riservata una sorpresa ad Aldo Montano. Ha avuto modo di stringere tra le sue mani il body del figlio di cinque mesi e poi di incontrare la sorella Alessandra.

Grande commozione per l’ex schermidore italiano, ovviamente felice per tutto questo. È arrivato poi il momento di Katia Ricciarelli, che in questi giorni ha ricordato alcune fasi della sua vita. In particolare, ha emozionato tutti ripercorrendo la storia con d’amore con José Carreras – durata 13 anni – e il suo matrimonio con Pippo Baudo.

Signorini non ha potuto non far notare la bella amicizia che è già nata tra Alex Belli, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Il conduttore ha poi approfittato di questo argomento per aprirne un altro riguardante l’affetto che sta nascendo tra Manuel e Lucrezia (Lulù), una delle tre sorelle Hailé Selassié. Tutti hanno notato la vicinanza che c’è tra loro, con tanto entusiasmo. Come ha fatto presente Alfonso, bisogna attendere per scoprire come si evolverà il loro rapporto.

Il padre di casa ha poi dovuto affrontare un argomento che ha fatto parecchio discutere in questi giorni. Il comportamento di Amedeo Goria non sta piacendo al pubblico. A detta di molti starebbe decisamente esagerando con Ainett, tanto che sono nate non poche polemiche. Alfonso questa sera l’ha ripreso e ha mostrato ai telespettatori il momento in cui la Stephens ha chiarito la situazione con lo stesso Amedeo.

“Le mani te le devi tenere a posto. Brava Ainett che hai messo subito le cose in chiaro. Amedeo alcune volte eri un po’ invadente”, ha dichiarato Alfonso. Goria ha affermato di aver capito la questione. Si è poi affrontato il tema legato alla fecondazione assistita, attraverso la storia di Carmen Russo. Quest’ultima ha potuto incontrare il marito Enzo Paolo Turchi e non sono mancate le lacrime di commozione.

Questo momento è servito anche per ricordare Raffaella Carrà, che ha giocato un ruolo importante nella prima fase della loro storia d’amore. Al centro della scena è finita anche Raffaella Fico, che ha ricordato la sua storia d’amore con Mario Balotelli. Non solo, per lei è stato impossibile trattenere le lacrime quando ha ricordato la sua mamma.

Alfonso ha poi voluto cambiare rotta, dando spazio a Giucas Casella e, chiaramente, non sono mancate le risate. Subito dopo, ha chiamato in privato Tommaso Eletti, il quale ha parlato apertamente a Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata con cui ha preso parte a Temptation Island. Il ragazzo vorrebbe riconquistarla, ma sembra che non ci siano molte speranze.

Intanto, Goria è rimasto male di fronte ai commenti ricevuti dallo studio a causa del suo comportamento con Ainett. Signorini e i suoi coinquilini tentano di farlo ragionare, calmandolo. È arrivato il risultato del televoto, che ha visto scontrarsi Francesca Cipriani e Tommaso. A conquistare il sostegno del pubblico è stata la prima, mentre Eletti non è stato eliminato, ma è finito in automatico al televoto.

Spazio poi alle tre principesse etiope, che questa settimana hanno raccontato la loro storia, svelando di essersi sentite spesso giudicate per il colore della pelle. E anche per loro non sono mancate le lacrime.

La terza puntata è andata avanti con le nomination. Prima, però, Signorini ha annunciato gli immuni, ovvero i preferiti votati dal gruppo: Miriana Trevisan e Giucas. Anche Sonia e Adriana possono votare. Questa volta, hanno scelto rispettivamente Jo Squillo e Sophie Codegoni.

I concorrenti (non tutti) hanno votato tra coloro che sono entrati nella Casa venerdì scorso, fatta eccezione per gli immuni. Dunque, hanno rischiato solo Andrea, Davide, Nicola e Samy. Questi quattro nominabili hanno poi scelto, tra i gieffini approdati nel reality lunedì, a chi dare la possibilità di fare le nomination: Gianmaria, Manuel, Aldo e Raffaella.

Gianmaria ha nominato Davide;

Manuel ha nominato Andrea;

Aldo ha nominato Andrea;

Raffaella ha nominato Davide;

Samy ha nominato Davide;

Giucas ha nominato Nicola;

Sophie ha nominato Davide;

Miriana ha nominato Nicola;

Nicola ha nominato Davide;

Jo ha nominato Davide;

Davide ha nominato Nicola;

Andrea ha nominato Davide.

Al televoto è finito Davide, che sfiderà Tommaso. È stato, intanto, affrontato il discorso riguardante il rapporto di Soleil e Gianmaria, con tanto di commenti da parte degli altri coinquilini. I due hanno discusso anche stasera, visto che la Sorgè si è dichiarata convinta del fatto che il suo ex fidanzato stia usando una strategia.