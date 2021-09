Amedeo Goria allunga le mani su Ainett: è bufera, il GF Vip si auto-censura

Bufera su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta nonché padre di Guenda Goria, che lo ha definito “poligamo” in una recente intervista. Che al giornalista sportivo piacciano parecchio le donne non è una novità Il punto stavolta è un altro: sembra che Amedeo – usando un noto proverbio – l’abbia fatta fuori dal vaso. Pare che nella notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip si sia prodigato nel tentare di fare dei grattini ad Ainett Stephens, la ‘gatta nera’, la quale non avrebbe per nulla gradito la faccenda. La questione è emersa quando la showgirl, a colloquio con Francesca Cipriani, ha lasciato intendere che Amedeo abbia allungato le mani in modo non pienamente rispettoso su di lei.

“Ma la notte allunga le mani? Ti allunga le mani?”, ha chiesto la Cipriani alla Stephens, senza troppo girarci attorno. La ‘gatta’ ha risposto con uno sguardo che è valso più di mille parole, tanto che Francesca è rimasta allibita da quanto compreso. Da ricordare inoltre la situazione sentimentale del giornalista: è entrato nel GF Vip dichiarandosi single, nonostante abbia avviato di recente una frequentazione con Vera Miales. “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti”, ha spiegato Goria. Vera però non lo ha accettato per niente. Di fatti continua a proclamarsi la sua compagna e via social a manifestare gelosia. Una situazione alquanto surreale. Ma si torni a quel che è capitato nella notte con Ainett.

Inizialmente, per quel che riguarda la vicenda Goria-Ainett, pure l’account Twitter ufficiale del reality show ha rilevato la cosa. Peccato che poi sia tornato sui suoi passi, facendo piazza pulita del tweet pochi minuti dopo. Una auto-censura a tutti gli effetti. Tuttavia l’episodio è presto diventato virale in rete scatenando il disappunto di diversi utenti che, dopo aver assistito al dialogo tra la Cipriani e la ‘Gatta’, hanno in un amen iniziato a chiedere la squalifica dal gioco del giornalista.

Una polemica rovente che si aggiunge quella innescatasi dopo le frasi dimenticabili pronunciate nelle scorse ore da Katia Ricciarelli. Pure per l’ex di Pippo Baudo alcuni hanno chiesto la squalifica immediata. Probabile che non ci sarà alcuna cacciata. Il soprano e Goria resteranno ai loro posti anche se non è esclusa per entrambi una ramanzina da parte di Signorini nel corso della prossima diretta in prime time. Meglio correggere il tiro con tempestività, prima che sia troppo tardi.