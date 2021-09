GF Vip, Ricciarelli nel caos: frasi dimenticabili (ma non ci sarà la squalifica)

Katia Ricciarelli è già nella bufera: quasi nemmeno il tempo di mettere piede nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, che subito l’ex moglie di Pippo Baudo è finita al centro di roventissime polemiche. In rete fioccano da ore richieste da parte degli utenti di squalifica. Motivo? Il soprano ha avuto un paio di uscite dimenticabili, pronunciando delle paroline tranquillamente evitabili. La squalifica invocata sui social, tuttavia, non ci sarà.

Ma che cosa è accaduto di preciso? Perché Katia è finita in un batter d’occhio sulla graticola mediatica? Per due episodi: la 75enne ha prima apostrofato una sgargiante camicia di Alex Belli con un “sembri un poco ricchi..ne“, termine non proprio tenero nei confronti della comunità Lgbtq; poi ha ironizzato su alcune ragazze della Casa, definendole “paralitiche”. Il tutto innanzi a Manuel Bortuzzo. Uscite senza dubbio dimenticabili.

Ma non è finita qui perché il soprano ha poi letteralmente perso la pazienza attaccando Soleil Sorge, Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Jessica e Clarissa Hailé Selassié che hanno pensato ad uno scherzo da fare agli altri inquilini. Scherzo su cui Katia ha espresso un parere molto negativo, in modo alquanto inspiegabile.

Le quattro ragazze hanno architettato di far credere ad alcuni concorrenti che il GF Vip avrebbe cacciato un inquilino. In particolare hanno inscenato un finto caso di esternazioni gravissime piovute addosso a una di loro. Quando tale storia è stata raccontata alla Ricciarelli da Soleil, l’ex di Baudo ha subito detto di non crederci (“Non ci credo manco morta“). Soleil ha quindi ammesso che si trattava di una boutade provocando la rabbia della 75enne.

“Io me ne vado a letto. A me questi scherzi da prete non mi piacciono. Abbiamo passato una bella serata. Avete fatto questo scherzo da prete. Io non ci sto. Sono una donna di spirito, vi do la buonanotte. Non ci sto, perché abbiamo visto purtroppo delle situazioni di persone che sono state buttate fuori perché avevano…. Lo dico. Devo star zitta? Io non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono. Io sono una persona perbene, seria e non mi piacciono queste cose. Non si scherza con questo. Amedeo, mi dispiace perché tu hai un’età che non sei un bambino. Io nemmeno. Lui neanche (Aldo Montano, ndDM), lei neanche (Carmen Russo, ndDM). Non ci pigliate per i fondelli. Io sto allo scherzo, tutti gli scherzi del mondo, ma a questo non ci sto. Soprattutto quando si mettono le parole in bocca delle ragazzine. Purtroppo, credevo di avere delle persone vicino con un po’ di senso, invece…“.

Uno sfogo pesante che è poi proseguito. La Ricciarelli infatti ha continuato spedita come un treno: “Io sono un essere umano e quando ero a casa e vedevo certe cose mi dispiaceva che uno venisse cacciato. Non si può scherzare così su questo. Basta. Non si scherza su questo, chiaro? Da come l’avete buttata voi è venuto giù il diluvio. Scherzate con altre cose. Queste cose non pagano, ricordatelo. Imparate a stare al mondo. Ci sono certe regole nella vita che vanno rispettate“.

Soleil ha cercato di difendersi, spiegando che lo scherzo, appoggiato in confessionale pure dal GF, probabilmente non è stato capito. Katia però è rimasta fermissima sulla sua posizione.

GF Vip, niente cacciata per Katia Ricciarelli

Nonostante si sia urlato alla squalifica, il soprano non sarà cacciato. Signorini, prima di tagliare il nastro della sesta edizione del Grande Fratello Vip, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stato chiaro, affermando che avrebbe cambiato strategia sulle eliminazioni per frasi infelici. Nella fattispecie il conduttore ha spiegato che rispetto alle edizioni precedenti ci sarà più flessibilità e che giudicherà in modo diverso alcuni episodi ‘politicamente scorretti’. Nessuno sconto invece su eventuali casi di bestemmia: su quelli ci sarà intransigenza, come in passato

“Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”, ha detto Signorini. Insomma, il “ricchi..ne” e il termine “paralitiche” utilizzati dalla Ricciarelli non saranno messi in croce, a meno che la 75enne inizi a sostenere posizioni omofobe o contro le persone meno fortunate. Cosa che ovviamente non accadrà. Possibile invece che il direttore di Chi faccia un leggero richiamo all’ex moglie di Baudo nel corso della prossima diretta.