Fico, i fatti mai svelati del periodo buio con Balotelli: “Cacciata di casa”

Signorini ritaglia un momento importante per Raffaella Fico nel corso della terza puntata del GF Vip 6. Non è un volto nuovo nel reality, visto che ha preso parte all’ottava edizione della versione classica. Vanno inizialmente in onda le immagini che la ritraggono durante quell’esperienza, per poi arrivare alla sua storia d’amore con Mario Balotelli. Non mancano le lacrime di commozione per la gieffina, che ricorda i momenti più bui di quella relazione, da cui è nata la figlia Pia.

Innanzitutto, la Fico ci tiene a precisare che determinate problematiche “ti portano ad apparire come quello che non sei”. Ricorda di averlo conosciuto quando aveva 21 anni, ma da parte sua non fu un colpo di fulmine. “Non si direbbe, mi ha corteggiata”, rivela Raffaella. Ed ecco che arriva al periodo in cui ha sofferto e non poco. L’arrivo di sua figlia Pia doveva rappresentare un momento di gioia, eppure non fu completamente così. Non si trovava in Italia insieme a lei, ma il calciatore viveva a Londra perché giocava nel Manchester City.

Secondo il racconto di Raffaella, Balotelli non voleva più un figlio. “Abbiamo impiegato sette mesi per avere Pia”, fa presenta la Fico, confermando che è stata fortemente voluta. Avevano il progetto insieme di allargare la famiglia, ma la situazione cambiò poi radicalmente. “Mi cacciò via di casa”, prosegue Raffaella, con gli occhi lucidi.

Aggiunge che la loro relazione “è stata troppa affollata”, precisando che “troppe persone ci hanno messo il becco”. A questo punto, prende la parola Signorini che racconta quello che accadde poi alla Fico. “Quella bambina la voleva a tutti i costi, non ha mai pensato di non volerla avere”, afferma il padrone di casa.

Dall’altra parte, però, Balotelli “non voleva saperne di avere questa figlia”. Raffaella cercò di dare una svolta a questa situazione salendo da sola su un aereo per Londra. Qui si recò a casa di Mario, che si trovava in compagnia degli amici, del fratello e della madre. Sempre secondo il racconto della Fico, Balotelli non le aprì la porta e chiamò la polizia!

A lei non restò altro che andare via. Con il trascorrere del tempo, fortunatamente, la situazione è migliorata e oggi Raffaella e Mario vanno più che d’accordo. Come fa presente anche Signorini, il calciatore è cambiato e ama Pia esattamente come la madre.

I loro rapporti oggi sono sereni, tanto che la Fico lo considera come un fratello. Si sono chiariti e Mario ha avuto modo di chiederle scusa per quanto accadde. Subito dopo, Raffaella non può non ricordare il ruolo fondamentale che sua madre ebbe in quel momento difficile.

La modella non trascorse questo periodo da sola, bensì con a fianco sua mamma. Difficile per lei trattenere le lacrime questa sera al GF Vip. Sua madre Antonietta è morta a novembre dello scorso anno.

Da parte di Mario Balotelli, al momento, non è ancora arrivata una risposta al racconto. Durante la prima puntata, invece, è intervenuto.