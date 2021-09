Grande Fratello Vip, Goria si spinge oltre: Ainett Stephens dice basta

By

Continua a far discutere il comportamento dell’ex marito di Maria Teresa Ruta nella Casa più spiata d’Italia

Amedeo Goria al centro della bufera per il suo atteggiamento alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla puntata d’esordio l’ex giornalista sportivo sta facendo discutere – e parecchio – per il suo comportamento nei confronti di Ainett Stephens, la modella venezuelana nota per il ruolo della Gatta Nera. I due dormono insieme e sotto il piumone l’ex marito di Maria Teresa Ruta ricopre la sud americana di attenzioni, coccole e grattini, non richieste.

L’ultimo gesto di Amedeo Goria ha mandato più di qualcuno su tutte le furie. L’ex cronista Rai si è tolto le mutande nel letto, proprio davanti ad Ainett Stephens. Una vicenda che ha fatto indignare i telespettatori che, a gran voce, hanno chiesto sui social network la squalifica del 67enne dal Grande Fratello Vip. Al momento la produzione del reality show tace mentre Ainett ha deciso di rompere il silenzio.

La Stephens ha perso la pazienza e ha fatto un discorso a Goria nel bunker di Cinecittà. Un modo per chiarire la situazione e tenere a bada il passionale Amedeo che, tra l’altro, risulta fidanzato da qualche mese con la 36enne Vera Miales.

Ainett Stephens ha messo un freno:

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata”

Non si è fatta attendere la replica di Amedeo Goria:

“Ti ho accarezzato la schiena…neanche la schiena?”

Il padre di Guenda Goria, ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, ha preferito non aggiungere altro. Il suo comportamento, però, non è piaciuto molto a Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia, vista di recente a Temptation Island con il compagno Lorenzo Amoruso, ha invitato più volte Goria a mettere le mani a posto.

Guenda Goria difende il padre

Se Manila Nazzaro e tanti appassionati del Grande Fratello Vip si sono scagliati contro Amedeo Goria diversa è la posizione della figlia Guenda. La 33enne ha rimarcato su Instagram che non c’è scandalo nel vedere nel programma di Alfonso Signorini un uomo che si toglie le mutande.

In più Guenda Goria, di professione attrice e cantante, ha invitato tutti a non giudicare il padre in maniera così spropositata e dura. Secondo Guenda il percorso di Amedeo è ancora agli inizi e riserverà delle sorprese. La primogenita di Maria Teresa Ruta ha precisato:

“Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!”

Perché Goria è sempre in mutande

Nei giorni scorsi pure Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, ha preso le difese dell’ex giornalista sportivo. La modella e tabaccaia ha spiegato che il compagno è sempre in mutande al Grande Fratello Vip perché ha dimenticato di inserire shorts e bermuda nella sua valigia. Vera, legata a Goria da qualche mese, ha confidato di aver optato – sbagliando – per un abbigliamento più elegante.