Grande Fratello Vip 6, 44esima puntata: eliminato, nominati, caso Nathaly

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 è iniziata in modo particolare, vista la delicata situazione che è nata in Ucraina. Alfonso Signorini non ha rinunciato alla sua entrata scenica e poi ha deciso di fare un’importante precisazione. Come accaduto anche con la pandemia del Covid-19, il reality show continua ad andare in onda regolarmente senza interruzioni. L’obbiettivo è quello di portare nelle case degli italiani un po’ di risate e spensieratezza. Chiaramente, il conduttore sottolinea che per tutto quello di oggi è stato un brutto risveglio.

I gieffini nel corso della giornata sono stati messi al corrente della guerra in Ucraina, usando il confessionale. Proprio in questa situazione pesante, Signorini ha voluto intrattenere il pubblico, senza alcuna pretesa. Ovviamente, precisa che questo non vuol dire che abbiano il prosciutto sugli occhi. Il suo è stato un discorso doveroso, in quanto altre reti televisive hanno modificato la loro programmazione.

Da questo momento in poi, la puntata è andata in onda con le classiche scalette. Il primo momento di tensione ha visto protagoniste Katia Ricciarelli al fianco di Soleil Sorge, Miriana Trevisan mano nella mano con Manila Nazzaro. Ritrovatesi tutte faccia a faccia, non se le sono mandate a dire. Dopo tanto tempo, una puntata di questa edizione è finalmente iniziata con altri temi e non con la soap di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Per quanto riguarda l’amore, Signorini ha preferito rendere protagonisti Jessica Selassié e Barù. Ancora una volta lei si è mostrata combattiva, mentre lui dice ciò che pensa, ma non troppo. L’attenzione è finita su Lulù, che ha animatamente discusso con sua sorella qualche sera fa. È arrivato poi il momento di fare delle considerazioni sull’attuale situazione di Davide Silvestri. Sembra passata una vita da quando l’attore si divertiva in compagnia di Soleil e Alex.

Negli ultimi tempi, ha commentato in modo abbastanza negativo, anche sul comportamento della Sorge. Stasera, Davide ha avuto modo di confrontarsi sia con lei che con Nathaly Caldonazzo e Lulù. La serata è andata avanti con Katia Ricciarelli in una discussione accesa con Miriana Trevisan. I soliti battibecchi hanno portato Lulù a dire la sua e Alfonso ha fatto notare che nessuno dentro la Casa di Cinecittà è stato un santo, prendendo le difese di Katia.

L’assenza di Alex Belli si è fatta sentire ed è nato un mistero intorno a questo. La sua decisione di allontanarsi dalle luci dei riflettori non convince. A Davide Silvestri, primo salvo al televoto, sono state riservate due sorprese: ha prima incontrato sua sorella in giardino e poi i suoi nipoti sulla passerella. Delia Duran è tornata protagonista della scena, attraverso Antonio Medugno. Quest’ultimo ha ammesso di essersi tirato indietro, evitando di restare incastrato in un possibile teatrino con lei e Alex.

Si era intuito che Delia si fosse avvicinata al ragazzo per creare una nuova dinamica e stasera lui ha voluto confermare. Adriana Volpe ha sottolineato la cosa, senza troppi giri di parole: “Alex Belli e Delia ci hanno presi in giro dal giorno 1”. Ed ecco che è arrivato finalmente il momento di scoprire l’eliminato della 44esima puntata del GF Vip 6: Katia Ricciarelli con 24% dei voti (40% Davide, 26% Nathaly).

Ha chiesto agli autori di poter avere il freeze durante la sua eliminazione, in modo da avere la possibilità di salutare solo i concorrenti scelti da lei. Infatti, ha salutato solo Davide, Soleil, Nathaly, Giucas, Antonio, Delia e Barù. La sua decisione non è di certo piaciuta al pubblico, che ha commentato con disdegno.

Alfonso ha anche chiesto agli altri concorrenti di raggiungere Katia di fronte alla porta rossa, qualora volessero salutarla comunque. Lulù e Jessica non si sono alzate, mentre qualcun’altro ha deciso di fare il contrario. Tra questi, Sophie Codegoni: “Il saluto non si toglie al peggior nemico ed è stato veramente brutto questo”.

Signorini si è poi scagliato contro chi non si è alzato generando non poco malumore sul web. Subito dopo, Soleil Sorge ha avuto modo di leggere un messaggio che sua zia Daniela le ha fatto avere. Una lettera emozionante per la concorrente, che non ha trattenuto le lacrime. In studio, invece, per Katia Ricciarelli è stata standing ovation. La sua uscita ha generato non poche polemiche.

Sono in seguito iniziate le nomination che hanno portato al televoto – che sarà a eliminazione – Nathaly, Miriana e Antonio.

Nathaly ha nominato Miriana;

Barù ha nominato Nathaly;

Manila ha nominato Antonio;

Davide ha nominato Nathaly:

Sophie ha nominato Nathaly;

Antonio ha nominato Miriana;

Soleil ha nominato Davide;

Alessandro ha nominato Antonio;

Jessica ha nominato Nathaly;

Giucas ha nominato Nathaly;

Lulù ha nominato Nathaly;

Delia ha nominato Miriana.

Si è acceso il caos nella Casa durante le nomination. Sophie ha tirato fuori il caso riguardante Nathaly Caldonazzo, su cui è nato un mistero nei giorni scorsi. E i sospetti stasera sono aumentati. Innanzitutto, la Codegoni è stata ripresa da Signorini, in quanto ha fatto intendere che per determinate frasi qualcuno sarebbe dovuto essere squalificato.

Il conduttore ha difeso il programma di fronte a tali illazioni e ha ammesso che non ci sono prove sulla presunta “frase gravissima” di Nathaly, che avrebbe meritato la squalifica. “Non è mai stato registrato e non è mai andato in onda. Non abbiamo prove”, ha dichiarato Signorini.

Tale affermazione la Caldonazzo l’avrebbe fatta mentre parlava con Alessandro Basciano, che poi ha riportato tutto alle Selassié e a Sophie. La voce si è poi sparsa, fino a creare un enorme mistero. Stasera, Jessica ha chiesto alla sua famiglia di passare alla diffida, in quanto lei e Lulù sarebbero state colpite in modo grave da questa frase di Nathaly.

Non si sa, però, al momento se sia vero tutto questo oppure no, visto che non ci sono prove. C’è da considerare che nelle ore precedenti alla puntata, la Caldonazzo ha ammesso di aver esagerato qualche giorno fa, facendo delle affermazioni poco carine, tanto che sperava che non andassero in onda. Signorini ha promesso che approfondirà la questione.