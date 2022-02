GF Vip, notte feroce tra Jessica e Lulù: lite, reazione di Barù da applausi

Alta tensione nella notte al Grande Fratello Vip, con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè che ha letteralmente perso le staffe con la sorella Jessica, dopo averla trovata nel suo letto assieme a Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Ne è nato un alterco verbale che si è protratto quasi fino all’alba, con il nipote di Costantino della Gherardesca che ad un certo punto ha alzato i tacchi, senza voler entrare nella bagarre familiare. La situazione è deflagrata nel momento in cui Lulù ha trovato ‘Jess’ addormentata tra le braccia di Gherardo nel letto in cui lei passava le notti assieme all’amato Manuel Bortuzzo.

Lucrezia è andata su tutte le furie, svegliando la sorella e rivolgendole una scarica di accuse feroci. E pensare che era stata proprio lei a concedere a Jessica e a Barù di coricarsi nel suo nido. Il punto è che non credeva che ci stessero per tutta la notte. Il sonno però li ha sorpresi e li ha fatti appisolare. La compagna di Bortuzzo è così stata pervasa dal disappunto, scagliandosi su ‘Jess’. “Cos’è successo?”, ha chiesto un frastornato Barù, nel sentire le due sorelle battibeccare.

Lulù, senza prestare ascolto all’uomo, non ha smesso di accusare Jessica: “Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”. “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui”, un’altra bordata rivolta alla congiunta. La discussione ha assunto via via toni più accesi. Nel frattempo Barù ha tolto il disturbo alla chetichella, avendo in mente tutto tranne che avventurarsi in una lite alle quattro di mattina.

Lulù, accortasi che il coinquilino se l’era svignata, andandosi a piazzare nella stanza a vetrata sul salone per riprendere sonno, lo ha raggiunto. La giovane, probabilmente resasi conto di aver esagerato, ha tentato di convincere Barù a tornare tra le braccia di Jessica, lasciando intendere il proprio dispiacere per la piega presa dalla situazione.

Il nipote di Costantino ha avuto una reazione da applausi: con pacatezza, l’ha invitata a lasciarlo in pace, non volendo assolutamente mettere becco nel can can ‘familiare’. Dalla serie, i panni sporchi lavateveli a casa vostra che io me ne sto in disparte.

Intorno alle 4.30, Lucrezia, non riuscendo a prendere sonno, è stata convocata in confessionale dagli autori del Grande Fratello Vip, che hanno cercato di capire nel dettaglio cosa fosse accaduto. Ormai all’alba, dopo una notte turbolenta, tutti hanno finalmente trovato pace e tranquillità nel proprio letto.