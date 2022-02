GF Vip senza Alex Belli, cosa cela la sua assenza? Mistero sulla partenza

Impossibile non notare l’assenza di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. Per la prima volta, dopo tantissimo tempo, Alfonso Signorini inizia la puntata di stasera senza le dinamiche legate alla soap che lo vede protagonista con Soleil Sorge e Delia Duran. Qualcuno ha pensato che con la sua squalifica, il gioco si sarebbe chiuso. E invece è entrata sua moglie nella Casa di Cinecittà, conquistando il primo posto da finalista. Non solo, lo stesso Alex è poi tornato dentro quelle quattro mura. Inizialmente si pensava a qualche settimana di permanenza e forse anche lui ci credeva.

Belli era convinto di poter restare nella Casa per due settimane? Probabilmente. Lunedì scorso è uscito dal reality show ufficialmente, concludendo così la sua permanenza da ospite, dopo il bacio tra Soleil e Delia. In quell’occasione è apparso abbastanza deluso, come se in realtà ancora non volesse uscire. In diretta ha dichiarato che ancora avrebbe dovuto risolvere alcune cose. Il programma, però, ha deciso di concludere la sua permanenza dopo solo qualche giorno. Una cosa che non è passata inosservata è che Belli non ha poi raggiunto Alfonso Signorini in studio.

Subito dopo la sua uscita, in molti si aspettavano di ritrovarlo ancora sotto le luci dei riflettori per rispondere a ulteriori domande del conduttore. Invece, pare sia tornato subito a casa, senza passare prima dallo studio. Si sarà offeso per aver terminato la sua permanenza da ospite prima del previsto? Non è un fatto da escludere, visto che anche stasera Alex Belli non ha preso parte alla puntata.

Dove sono posizionati gli altri ex concorrenti del GF Vip 6, in studio, manca la poltrona rossa dell’attore. Non è l’unico assente, ma sicuramente il fatto che non c’è proprio lui genera qualche sospetto. Alex si è definitivamente allontanato dal reality show? Proprio oggi – non sarà di certo una coincidenza – Belli è tornato a farsi sentire sui social network. Nelle scorse ore ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono nel deserto. Come lui stesso riporta, si troverebbe attualmente nel Sinai, in Egitto.

“Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”

Questa la didascalia usata da Alex per condividere un video che lo ritrae nel deserto, con il vento che gli soffia in viso, completamente vestito di bianco. Il suo messaggio, questa volta, è indirizzato unicamente a Delia Duran. Mentre i telespettatori commentano l’assenza di Belli nella scaletta della puntata di stasera, Signorini si mostra enigmatico.

“C’è un grande assente stasera, Alex Belli. Dove si sarà nascosto? Noi continueremo a cercarlo”

Il conduttore non ha nascosto che il pubblico potrebbe in realtà essere felice dell’assenza dell’attore. Forse, il reality show sta provando ad andare avanti fino alla finale, evitando di continuare a tenere al centro della scena solo la soap Alex-Delia-Soleil. Sarà, invece, stata una scelta fatta dallo stesso attore di tirarsi indietro dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia?

Non resta che attendere per scoprirlo. Intanto, sono tanti i telespettatori felici di poter finalmente assistere ad altre dinamiche. Alfonso mette al corrente Delia della partenza di Alex.

“Ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”

Le parole di Signorini non convincono la Duran, la quale invece fa notare che il video che ritrae Alex nel deserto potrebbe essere di un anno fa. Non ne è certa, ma le sembra che quelle siano immagini di un viaggio fatto tempo fa e, dunque, non corrisponderebbe a oggi.

Anche qualche settimana fa Belli aveva finto di aver lasciato l’Italia. Ma Adriana Volpe fa presente che ciò non è possibile. A detta sua il video risalirebbe proprio a questo periodo, visto che Alex porta la fede. Un anno fa, non erano ancora sposati. Pertanto, il mistero continua!