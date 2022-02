Grande Fratello Vip 6, 43esima puntata: eliminato, nominati, Belli ribelle

La 43esima puntata del GF Vip 6 si è aperta direttamente con il triangolo. Signorini si è fiondato subito sul bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Un gesto che ha fatto aprire gli occhi a tutta la Casa, che ha voltato le spalle alla Sorge su questo triangolo: tutti ormai la reputano complice e non più vittima, nessuno escluso. Per tutti è un gioco che piace a tutti e tre e chi ha consolato Delia nei suoi primi giorni nella Casa non è più disposto a farlo. Alfonso ha invitato le due ad avere almeno buon gusto e di non perdere il buon senso nel loro comportamento, perché la scena ha disturbato più di qualcuno, fuori e dentro la Casa.

Il bacio ha spiazzato tutti, non c’è che dire, e per questo Signorini ha chiesto alle due di rivelare cosa le ha portate a farlo. Soleil ha spiegato che voleva mettere da parte astio e negatività con Delia e che si è fatta trasportare dalla leggerezza del momento. “Delia ha provato a baciarmi un paio di volte”, ha aggiunto mentre l’altra confermava. La Duran ha detto: “Ho sempre detto che ha un’anima stupenda, la Soleil che ho conosciuto qui è diversa da quello che pensavo”. Si sono baciate per eliminare negatività e per le loro anime, insomma. Si sono fatte trasportare dal momento. Katia Ricciarelli è stata durissima:

“Non inventiamo scuse, è stata una brutta cosa. Spero di non vedere più cose del genere. Non mi è piaciuto assolutamente. Queste cose si fanno e non c’è niente di male, però non si fanno così pubblicamente. C’è un limite, una decenza e un pudore. L’ho trovata una cosa sfrontata”

Nel frattempo Signorini ha spedito Soleil in salotto da Alex, secondo cui non ci sarebbe nulla di male in quel bacio. Lei gli ha spiegato che se c’è chi ha criticato quel bacio è per tutto ciò che è successo nei mesi precedenti. Anche le opinioniste non hanno condiviso questo bacio per i trascorsi. Per Sonia Bruganelli si è trattata di una strumentalizzazione di quel momento: ci stava il bacio e se lo sono dato. Soleil ha preso la palla al balzo appena ha sentito “strumentalizzazione” e ci ha costruito su una teoria secondo la quale lei avrebbe voluto incastrare Delia, che da un po’ provava a baciarla. “Sei sempre pronta a rinnegare in base a dove va il vento”, l’ha rimproverata Alex.

Poi si è passati al confronto a tre con l’ammissione del “ti amo” di Soleil ad Alex. C’è stato un confronto tra i due sul modo in cui si sono amati e innamorati, ma è sembrata un po’ la solita solfa. Delia li ha raggiunti e ha messo la parola fine alle diatribe riempiendo Soleil di complimenti e augurandole il meglio perché è una donna meravigliosa. C’è stato il faccia a faccia tra Alex Belli e Katia Ricciarelli, prima di sbarazzarsi di lui. Secondo Katia, Soleil sarebbe caduta nella trappola di Alex e lo ha bastonato per benino.

Barù ha incontrato sua sorella, che ha scritto al Grande Fratello per riallacciare i rapporti con lei. Lui ha rivelato che prima di entrare nella Casa, nei mesi scorsi, aveva pensato di cercarla. L’incontro è avvenuto stasera nel giardino della Casa. Prima del verdetto del televoto, Signorini ha parlato con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni degli ultimi giorni. L’eliminato della puntata di stasera del GF Vip 6 è Kabir Bedi. Queste le percentuali: Barù 44%, Nathaly 22%, Alessandro 21%, Kabir 13%.

Signorini ha messo Delia davanti a un bivio: uscire dalla casa con Alex oppure proseguire il gioco, con il posto in finale già in tasca tra l’altro. Non ci ha pensato troppo, Delia non è uscita con Alex dal GF Vip: “Voglio rimanere per me stessa”. Soleil non ha voluto salutarlo e Signorini gli ha detto che doveva uscire dalla porta della Mystery. Alex Belli ha disobbedito al GF Vip e si è ribellato: è corso in salotto a salutare tutti. Cosa che non è piaciuta ad Aldo Montano: “Un cattivo esempio, va contro le regole. Tu gli dici di uscire dalla porta e lui non lo fa”.

Jessica e Barù sono sempre più vicini, anche se lui non sembra ancora convinto del tutto di questa possibile coppia. Manila e Katia sembrano invece ormai ai ferri corti, al contrario di Manila e Soleil che si sono riappacificate. Si acceso un duro scontro tra la Ricciarelli contro Manila e Miriana Trevisan, che ha sbottato contro le cattiverie e l’ego della soprano.

Le nomination hanno visto tutti contro tutti e quasi tutte sono state palesi. Le uniche a nominare in confessionale sono state le già finaliste Lulù e Delia. I nominati, con eliminazione giovedì, sono Katia, Nathaly e Davide. La Ricciarelli ha fatto un appello al pubblico affinché le permettano di tornare a casa. Leggendo i commenti sui social, però, pare non ci fosse bisogno di nessun appello: rischiava lei l’eliminazione. Rischiava, sì, perché molti hanno deciso di salvarla quasi per dispetto; inoltre pare abbia anche il supporto dei fai di Soleil. Queste le nomination concorrente per concorrente: