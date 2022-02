GF Vip, l’ira Ricciarelli si abbatte su Belli: “Ti do una sberla, ti faccio un c..”

Katia Ricciarelli è stata un uragano nel confronto con Alex Belli. Stasera i due si sono confrontati davanti agli occhi del pubblico di Canale 5 del Grande Fratello Vip 6. Katia non ha per niente gradito il comportamento di Alex negli ultimi mesi e si è inalberata ancor di più dopo le vicende di sabato notte. Lei era in sauna con Alex quando c’è stato il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge e il suo commento proprio non le è andato giù. Cosa ha detto Belli in quella occasione? Ha fatto sapere alla Ricciarelli che ama Delia perché “è pazza”, riferendosi al bacio con Soleil. Ebbene, quella frase proprio non è piaciuta alla soprano che da quel momento ha ricominciato a fare la guerra all’attore. E poi c’è il fatto che secondo lei Alex avrebbe manipolato sia Delia sia, soprattutto, Soleil.

Già da qualche tempo non gradiva più la presenza di Alex nella Casa, o almeno questo si è intuito dalle sue parole qui e là. Quando Belli è rientrato, Katia era per certo tra le persone meno felici. E forse anche perché stufa, come il resto dei concorrenti e come anche il pubblico, del triangolo chimico artistico. Invece con la settimana da ospite di Alex tutto si è riacceso e amplificato. Sabato notte Katia ha sbottato contro Belli e non si è di certo mantenuta nel mandarlo quasi a quel paese. Così stasera Signorini li ha messi faccia a faccia.

In un primo momento Katia non voleva confrontarsi con Alex, perché evidentemente stanca di tutto. Poi ha iniziato a parlare anche perché Alfonso non ha dato ascolto alla sua richiesta di rispedirla in salotto. Doveva restare nella Mystery Room e parlare con Belli, che non vedeva l’ora di avere quel confronto. Così ha detto entrando nella stanza. Lo scontro è stato molto forte, Katia Ricciarelli si è scatenata contro Belli:

“Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così. Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così”

Belli ha sfidato Katia quando gli ha parlato delle sberle, l’ha invitata a dargliene una lì seduta stante. Ovviamente la Ricciarelli non lo ha fatto, chissà quanto le sarà costato. Certo è che Alex uscirà dalla Casa nel momento più giusto visto che ormai sono in pochissimi coloro che sono disposti a dargli fiducia.