Triste fine di una triste amicizia: Katia Ricciarelli ha dato il benservito ad Alex Belli e lo ha fatto a modo suo. Altrimenti detto non è andata per il sottile, prendendo a parolacce l’attore parmense rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per dare seguito alla soap opera con Soleil Sorge e Delia Duran. A proposito del triangolo e dell’ira della soprano: la situazione è deflagrata nella notte, quando l’italo americana e la venezuelana, evidentemente alticce, hanno deciso di aggiungere un altro tassello al loro personale circus, scambiandosi un bacio rovente in giardino. E Belli? Che ha fatto? Ovviamente non si è lasciato sfuggire l’occasione per gettare benzina sul fuoco, ingaggiando un faccia a faccia con l’amica artistica. La Ricciarelli ha visto tutto e, a bocce ferme, ha tuonato in modo ruvido sull’ex Cento Vetrine

A notte fonda, Soleil, tanto per cambiare, si è detta sconfortata per quanto accaduto con Delia e Alex (ma come? Da mesi è il terzo polo del teatrino e continua pure a fare la vittima?). “Ci sei cascata come una pera cotta”, le ha detto la Ricciarelli, tuttavia scusandola e puntando il dito contro Alex e Delia. “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!”. Detto, fatto!

In quel momento Alex Belli si è materializzato in salotto, diretto in confessionale: “Adesso non sono affari tuoi! Non sono inca…ata, fatti gli affari tuoi, cr..tino!”, ha urlato l’artista all’attore che è rimasto frastornato dalla presa di posizione dell’ex di Pippo Baudo. L’ira della cantante non si è placata. Quando l’attore ha guadagnato l’uscita dal confessionale è stato nuovamente braccato. “Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…”, la bordata di Katia.

Nel corso della mattinata di domenica, Katia, a colloquio con Antonio Medugno, ha rincarato la dose sul parmense. “Stai scherzando? Ho visto tutto ieri! Io dico ad Alex: ‘Ma ti rendi conto?’. E lui mi dice: ‘Lo capisci perché io amo tanto Delia? Perché è pazza… Sei un colione, veramente un coglione guarda”, l’ennesima tuonata della soprano su Belli. Triste amicizia con triste finale. E pensare che il 38enne e la Ricciarelli sono stati a lungo pappa e ciccia nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, il faccia a faccia nella notte tra Soleil e Alex Belli

Dopo il bacio tra Delia e Soleil, quest’ultima ha avuto un ruvido faccia a faccia con Alex: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”.

“E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac..l.a – ha controbattuto Alex -. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia“.

A questo punto Sorge ha, come di consueto, vestito i panni della vittima, passando alla controffensiva: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso, schifoso. Mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi. Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso”.

“Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c…zo stai parlando?!“, ha chiosato Soleil. Amen!