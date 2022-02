GF Vip, Soleil e Delia sfrenate: il bacio è ardente. Nuovo ‘atto’ ed è rivolta

La soap opera al Grande Fratello Vip 6 continua con il bacio di Soleil Sorge e Delia Duran. Questa volta, sono loro a lasciarsi andare alla passione in una notte delirante. Il teatrino che le vede protagoniste con Alex Belli sembra seguire un copione ben preciso. E infatti molti si aspettavano che sarebbe accaduto questo, prima o poi, nella Casa di Cinecittà. Primo tra tutti, l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Il video diventa virale e non ci sono commenti positivi, soprattutto per Soleil, la quale decantava di volersi tirare fuori da tutto questo il prima possibile.

Invece, è ancora lei al centro di questa soap recitata malissimo. Sulle scale esterne della Casa c’è seduta la Sorge e tutti festeggiano il party primitivo, tra balli e alcol. Ed ecco che si avvicina Delia, pronta a mettere in atto la prossima mossa e a catalizzare tutta l’attenzione del pubblico sul triangolo artistico. Il video con Soleil e la Duran avvinghiate mentre si baciano con passione sta facendo il giro del web e fa parecchio discutere. Non perché due donne si stanno baciando, ma perché ormai è tutto così surreale e poco credibile.

Anzi, molti credono che questo sia uno schiaffo a chi porta avanti le lotte per il vero amore libero. I commenti negativi non tardano ad arrivare e la maggior parte sono rivolti proprio a Soleil, colei che ha cercato più volte di passare come una vittima di questo ‘circo’. Apparendo stanca e ormai sconvolta da tutto, la Sorge aveva più volte dichiarato di essere stufa di tutto questo, incolpando Alex Belli e Delia del teatrino.

E allora come mai si lascia andare così alla passione generando un nuovo punto su cui discutere in puntata? Forse, perché, come in molti gieffini hanno fatto notare nella Casa – in particolare Davide Silvestre -, questo gioco farebbe comodo anche a lei per stare al centro della scena. “Organizziamo una raccolta firme per mettere fine a tutto questo scempio?”, “Non è il bacio saffico a infastidirmi, ma l’atteggiamento di questi tre circensi”, “Poi non ditemi che Soleil è vittima”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che in queste ore stanno inondando il web. Sì, si parla del triangolo Alex-Delia-Soleil al GF Vip 6, ma con disdegno e disapprovazione. E mentre vari utenti sui social li tartassano, spunta una Storia di Instagram condivisa da Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente ha pubblicato la emoji di un circo ed è probabile che si riferisse proprio a loro, visto che il momento corrisponde a questo bacio passionale.

Ma non finisce qui, ovviamente, la scena. Tocca anche a Belli mettersi sotto i riflettori, in qualche modo. Nessun bacio, ma una lite, quella con Soleil. La soap opera recitata male procede con la Sorge che attacca l’attore, ricordando quanto accaduto quella famosa notte sotto le coperte.

L’influencer lo accusa di averle dichiarato tutto il suo amore, dicendole che si era innamorato di lei. Ammette che, in quella occasione, lei l’aveva guardato senza rispondere. Gli chiede di confessare i suoi reali sentimenti e lo critica, dicendogli che è una persona falsa. Addirittura, confessa di essere innamorata di Belli, ma ormai il pubblico non crede più a nulla.

“Esci allo scoperto”, consiglia Soleil ad Alex. E intanto il pubblico si chiede fino a quando andrà avanti tutto questo. Si lamenta del fatto che questa edizione sia stata rovinata da tutto questo. Sembrano lontani i momenti in cui i telespettatori guardavano con passione il reality show.

Comunque dopo ieri sera hanno toccato il fondo ma ci vogliono prendere in giro, siamo stanchi dei teatrini non ci crediamo più #gfvip #jeru #soleil #Sophie — Giulia (@giulia73_) February 20, 2022

Guarda il video…Delia chiede a soleil se è pronta..quindi tt studiato a tavolino!!!! — Rita (@Rita28276102) February 20, 2022

Alex belli che è il protagonista di questo gigante fratello forse anche di più di Soleil. Soleil senza Alex li dentro non esisteva, Alex sta portando avanti le dinamiche (orrende) di sto gf da 4 mesi. Scioccata #gfvip — ????????‍❄️ (@mrtccitua) February 20, 2022