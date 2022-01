Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco la ‘chimica artistica’ tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo tanti spifferi, frasi a metà e supposizioni, pare che finalmente sia emersa la verità su quel che è accaduto sotto le coperte tra l’italo americana e l’attore parmense. Delia Duran in diverse occasioni ha lasciato intendere che non ci siano state solo carezze innocenti. La modella addirittura ha sostenuto che ci siano stati dei rapporti intimi. La realtà pare che sia nel mezzo: l’ex volto UeD e l’ex Centovetrine sembra infatti che abbiano avuto dei ‘preliminari artistici’. A rivelarlo è stato Alessandro Basciano. Anche Manila Nazzaro ha parlato ampiamente della vicenda.

L’argomento è diventato nuovamente motivo di discussione nel momento in cui Manila ha spiegato ad altri inquilini cosa le ha detto la Duran in merito alla scelta di entrare nella Casa più spiata d’Italia. “Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avere un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto”, ha sussurrato la Nazzaro per poi virare sul capitolo ‘sotto le coperte’. L’ex Miss Italia ha sostenuto di sapere benissimo cosa è realmente accaduto tra Soleil e Alex Belli, aggiungendo che l’attore parmense non ama né Soleil né Delia.

“Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque.

Manila si è quindi fermata a metà nella confessione, preferendo tenere per sé i dettagli su quel che è avvenuto sotto le ormai famose coperte del Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano, invece, non ha avuto problemi ad aggiungere il resto: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori”. Insomma, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’attore emiliano si siano pericolosamente stuzzicati e che siano andati oltre, non fermandosi a coccole caste e pure.

Sulla vicenda è poi intervenuta l’ex tronista Sophie Codegoni: “No Sole non lo nega, fa finta di niente. E qui c’è una bella differenza. Sta di fatto che io per la metà di quello che hanno fatto Sole e Alex avrei lasciato mio marito. Sole invece penso che potrebbe essere innamorata sia di Alex che del ragazzo che ha fuori. Sta di fatto che quest’anno sono tutti innamorati e poi si baciano qui dentro e fanno anche altro“.

GF Vip Barù stronca Delia Duran e la mette al tappeto

Delia Duran, nelle scorse ore, dopo le ennesime frecciatine ironiche che le ha lanciato Barù, si è sfogata. “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità”, ha dichiarato la modella venezuelana per poi aggiungere: “Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra è qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica”. E il nipote di Costantino della Gherardesca come ha preso queste dichiarazioni? Non benissimo, anzi ha rifilato alla Duran l’ennesima stroncatura senza diritto di replica.

“Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità? E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co…ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo”. Così Barù in risposta alla modella.

E ancora: “Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare”. “Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”, ha concluso Barù, mettendo definitivamente al tappeto l’attrice venezuelana.