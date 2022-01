Grande Fratello Vip, Alex e Delia: Soleil Sorge spoilera il finale della soap

Come finirà la soap con protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Al Grande Fratello Vip 6 sono indubbiamente loro al centro della scena, sin dall’inizio. Il pubblico di Canale 5 è ormai convinto che il tutto sia stato organizzato per attirare i riflettori delle telecamere. In pochi riescono a credere che la modella sudamericana abbia deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per trovare le risposte che cerca sul suo futuro con l’attore di Centovetrine. Difficile immaginarlo, visto che qualche mese fa, dopo un confronto con Soleil, aveva apertamente dichiarato di essere propensa a diventare una gieffina.

Ed ecco che dopo la squalifica del marito, Delia è approdata nel reality condotto da Alfonso Signorini, pronta a farsi riprendere 24 ore su 24. Il suo arrivo non ha convinto molti e Soleil ha accusato sia lei che Alex di aver messo su un teatrino per attirare l’attenzione. Anche rispondendo alle domande di Nathaly Caldonazzo, nelle scorse ore, la Sorge ha ribadito che la sua amicizia con Belli era vera, ma crede comunque che dietro la coppia ci sia un copione. Il tutto sarebbe stato organizzato ancora prima dell’inizio di questa sesta edizione.

E Soleil porta avanti la sua versione, mente parla con Barù, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Un po’ tutti i concorrenti ormai sono scettici circa la motivazione che la modella ha dato quando è approdata nella Casa. Ed ecco che la Sorge presenta un eventuale finale di questa ‘soap’, proprio come se stesse anticipando come andrà a finire tra Alex e Delia.

“Ci sarà un momento dove lei realizzerà quanto è innamorata ancora. Lui anche. Quindi grande scena d’amore di riconquista, di dimostrazione d’amore del loro matrimonio. Super teatrale, oppure col minimo di litigio iniziale, ma poi finisce così. Poi vivranno felici e scontenti”

Queste le parole della Sorge. E in effetti potrebbe andare a finire proprio così. Secondo Barù, il tutto dovrebbe avvenire entro due settimane, un mese. In tanti, però, accusano Soleil di essere una delle protagoniste di questa soap. Di essere sempre stata consapevole di tutto ciò che sarebbe accaduto e di non essere affatto la vittima della situazione.

Come ha fatto notare qualcuno, l’intera storia avrebbe giovato anche il personaggio della Sorge, molto spesso al centro della scena durante le puntate. Nel frattempo, a credere a un finale simile c’è anche Giacomo Urtis. Al GF Vip 6 il chirurgo estetico parla con Manila Nazzaro e dice la sua al riguardo. Ammette di conoscere bene Belli e Delia.

Lontano dai riflettori si sono sempre mostrati “affiatatissimi”. Rivela di non aver mai visto “una coppia così affiatata”. Detto ciò, è davvero convinto che torneranno insieme a fine percorso. Impossibile, secondo Urtis, che i due si separino. A questo punto, la Nazzaro esprime il suo sospetto: “E beh allora sarà stato tutto un circo”.

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia. Intanto, la Duran ha deciso di mettere la parola fine a questa storia, chiudendo con Alex. Sicuramente nelle prossime puntate, Alfonso Signorini darà l’opportunità all’attore di avere un confronto con sua moglie.