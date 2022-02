Alex Belli lascia il GF Vip stasera: l’annuncio improvviso di Signorini

Alex Belli lascia il GF Vip stasera: una notizia che il pubblico non si aspettava, ma che forse sperava di ricevere. L’avventura del Vippone terminerà stasera dopo essere rientrato come ospite: evidentemente ha portato al termine la sua missione e non serve più ai fini delle puntate: di materiale ce ne sarà già abbastanza. Oppure ciò che gli autori si aspettavano succedesse è già successo e non c’è bisogno di prolungare la sua permanenza. Anzi, a conti fatti, adesso sarebbe più utile lasciare nella Casa da sole Delia Duran e Soleil Sorge. E Belli se ne tornerà a casa a fare tweet per una o per l’altra. O per entrambe: c’è da aspettarsi di tutto da lui.

Quando si è parlato del suo rientro nella Casa c’è stato un bel trambusto sui social, anche perché quasi non si sapeva per quanto tempo sarebbe rimasto. Si mormorava un tempo di due settimane per lui, ma il GF Vip se ne libererà prima: Alex Belli uscirà dalla Casa stasera. Per lui solo una settimana per riappacificarsi con la moglie e per creare di nuovo scompiglio nel percorso di Soleil Sorge. Quest’ultima, purtroppo, solo a parole si è detta volenterosa di uscire dal triangolo. Alla fine si è ritrovata dentro alla “troppia” con tutte le scarpe. Coinvolta stavolta non più solo da una parte, ma da entrambe.

L’amicizia con Delia è sfociata in un bacio appassionato che ha sconvolto il pubblico, visto che si sono odiate fino a poco tempo fa. E nel frattempo Belli è stato capace di portarla sul punto di ammettere che anche da parte sua c’erano sentimenti. Alex ha pure fatto notare all’amica chimica che è stato l’unico a esporsi sul loro rapporto e in un certo senso è vero. Soleil ha sempre detto sì e no sui suoi sentimenti verso Belli, ha spesso tergiversato e poi alla fine ha negato di provare sentimenti per lui. Alex era certo del contrario e non gli andava di restare l’unico ad ammettere quell’innamoramento. Ce l’ha fatta: Soleil ha ammesso di amare Belli.

Se ne parlerà nella puntata di stasera e poi l’ex concorrente se ne andrà. Signorini ha annunciato che Alex Belli lascerà la Casa del GF Vip durante le anticipazioni al TG5. “Alex stasera come lo yogurt è scaduto e se ne ritorna in studio”, ha detto il conduttore. Un annuncio arrivato all’improvviso e che ha scatenato grande entusiasmo nel pubblico social, però.