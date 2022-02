GF Vip, scivolone Caldonazzo sul bacio tra Soleil e Delia? Cosa ha detto

Il bacio tra Soleil e Delia al GF Vip ha scatenato i commenti sia nella Casa sia fuori. Tutti ne stanno parlando, pochi hanno condiviso e gradito ritenendo che faccia solo parte dell’ormai celebre teatrino. Un finale che tutti aspettavano, forse anche troppo scontato: Delia che diventa amica di Soleil e la accetta nella “troppia” con Alex Belli. Che almeno scrivessero un finale degno per chi li ha seguiti per tutti questi mesi, no? Invece poca originalità, il triangolo si è ufficialmente formato sebbene la Sorge provi a tirarsene fuori in tutti i modi. A parole, almeno.

Sabato notte si è lasciata andare in un bacio appassionato con Delia Duran. Se ne parlerà, eccome se se ne parlerà stasera in puntata con Signorini, che forse insieme agli autori non vedevano l’ora che arrivasse questo risvolto. C’è tanta carne al fuoco per la puntata, intanto da qualche ora le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo sul bacio di Soleil e Delia stanno facendo discutere. E anche storcere il naso a più di qualcuno, va detto. Parlando con la Duran, Nathaly l’ha messa in guardia dalla possibile reazione avversa del pubblico. Le ha detto che deve mettere in conto che non tutti potranno capire il bacio dal suo punto di vista. E ha aggiunto:

“All’inizio ti hanno amato tutti perché ti hanno visto la donna tradita, debole e sofferente. Una donna che è venuta qui fragile e bisognosa di essere aiutata, che ha superato tutto. Poi tre puntate dopo la pomiciata con Soleil stona un po’, capisci? Si può capire, ma non è che tutti stanno a capirti, lo devi mettere in conto. Andrai incontro anche a critiche e devi preparati”

Sebbene sul Web e sui social qualcuno ha interpretato le parole di Nathaly come un andare contro al bacio perché fra due donne, vedendo il video del momento l’impressione è diversa. La Caldonazzo ha provato a mettere in guardia Delia sulla tempistica e sulla modalità di questo bacio. Quindi le ha spiegato che fino a tre puntate fa litigava con Soleil e adesso l’ha baciata. Poi ha spostato l’attenzione su come si sono baciate: in effetti hanno fatto scintille sulle scale della piscina. Per questo non tutte le persone del pubblico potrebbero gradire il bacio tra Soleil e Delia, perché troppo spinto e passionale. Nathaly ha detto tutto questo a Delia, comunque, in base ai racconti della Casa, perché non era presente. Infatti ha proseguito così:

“Io spero che non lo faranno vedere a inizio puntata. Ti dico la verità, in privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… Da come me l’hanno descritta è stato un bacio con toccate e tutto. No? Solo un bacio? Te lo ricordi bene? Vi siete toccate? No. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto. Sai quando ti baci che ti… Capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli? Cioè, è un po’ deviante, perché da che… Dal tuo punto di vista lo capiranno e non ci vedranno niente di male”

Con la parola deviante è evidente che si riferisse ai trascorsi tra le due concorrenti: guerra, pace, amore tutto nel giro di pochissime puntate. C’è gente che ha letto altro nelle parole di Nathaly Caldonazzo sul bacio tra Delia e Soleil. Alcuni sui social non hanno gradito, per esempio, il fatto che abbia tirato in ballo le famiglie tradizionali e che abbia parlato di persone con dei valori. L’impressione, va ribadito che è un’impressione, è che si riferisse a come è avvenuto il bacio e a una eventuale scena troppo spinta per una parte del pubblico, quello un po’ più pudico magari.