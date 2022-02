GF Vip, Nathaly “verrà squalificata, cosa grave”: censure, scalpore in Casa

Qual è la frase gravissima di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6? Sembra esserci un mistero sulle parole che la showgirl avrebbe pronunciato negli ultimi giorni e che hanno creato un certo trambusto nella Casa di Cinecittà. Proprio quando Jessica Selassié va a riportare l’affermazione incriminata, ecco che la regia fa scattare la censura, cambiando inquadratura. Di una cosa i telespettatori sono certi: Nathaly rischia la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. O almeno, questo è un dato certo per alcuni concorrenti.

Secondo quanto è possibile capire da alcune conversazioni avvenute tra Jessica, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni è che la Caldonazzo avrebbe detto “una cosa gravissima”. In particolare, è la giovane Selassié a sottolineare l’accaduto in queste ultime ore. Pare, però, che l’argomento secondo gli autori del reality non debba andare in onda sul piccolo schermo, tanto che arriva sempre la censura. Questo fa, indubbiamente, da conferma al fatto che Nathaly avrebbe detto una cosa davvero molto grave.

A sentirsi colpita da questa esternazione della showgirl è, in particolar modo, Jessica. Quest’ultima definisce “schifosa questa roba qui”. Ammette che ora spera di vederla uscire da quella porta rossa, il prima possibile. Proseguendo il suo discorso con Miriana, la Selassié confessa che le viene addirittura da piangere quando parla di questa frase.

“Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi viene voglia di chiederle perché lo ha detto, ma si rende conto? Ha detto una cosa gravissima”

Cosa avrà mai detto Nathaly Caldonazzo al GF Vip 6? Il mistero si infittisce e sta attirando l’attenzione di moltissimi telespettatori, che sui social fanno le loro ipotesi. Intanto, nella Casa Sophie si dice convinta del fatto che la Caldonazzo verrà squalificata per la sua gravissima affermazione. Invece, Miriana rimarca il fatto che si tratta di una cosa grave. Più volte, in questa sesta edizione si è parlato di squalifica, che poi alla fine non è mai arrivata.

Il pubblico ha chiesto, spesso, di vedere Katia Ricciarelli squalificata, dopo le sue forti affermazioni. Tra vari scivoloni e frasi contestate, quest’anno Alfonso Signorini preferisce viaggiare su un binario differente rispetto alle scorse edizioni. Questa sua decisione, ovviamente, non è stata digerita da chi negli anni passati è stato invece squalificato, per poi finire alla gogna.

Gli unici provvedimenti disciplinari hanno visto protagonisti Alessandro Basciano e Alex Belli. Il primo è finito in automatico al televoto dopo aver violato le regole del programma e per via di alcuni suoi atteggiamenti ritenuti aggressivi. L’attore assai discusso, invece, è andato contro il regolamento per ricongiungersi a Delia Duran, diventando così il primo squalificato di questa edizione.

Questo, però, non è servito a mettere le distanze tra lui e la Casa di Cinecittà, come è ben noto a tutti. Ora non resta che attendere la puntata di domani, giovedì 24 febbraio, per capire cosa accadrà a Nathaly Caldonazzo, la quale si trova anche al televoto contro Katia e Davide Silvestri.

Cosa avrà mai detto Nathaly ??!!

Peggio di tutte le schifezze della Ricciarelli? A me pare abbia gia detto tutto lei e siete li che ve la coccolate — Annalisa * (@Annalis65717565) February 23, 2022

Vabbè quindi nessuno sa cosa ha detto Nathaly al #GFvip, so io chi chiamare: pic.twitter.com/Cs9Q400Q8f — Gossip (@Gossip14378601) February 23, 2022

Ma solo a me sembra che censurando loro stiano ingigantendo il tutto?

PER ALE HANNO PRESO UN PROVVEDIMENTO.

Se la cosa che Nathaly ha detto è così grave PERCHÉ NON STANNO FACENDO ALTRO CHE CENSURA?

NOI VOGLIAMO VEDERE CHE STANNO FACENDO QUALCOSA.@GrandeFratello#JERU — ????♎????Varyas turno di notte✨???????? (@Vannina89) February 23, 2022