GF Vip, Basciano alla gogna: Sonia e Adriana spietate, lui urla al complotto

Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6 finisce nella bufera mediatica. Il suo modo di fare, soprattutto nei confronti di Sophie Codegoni, da settimane risulta fin troppo aggressivo. L’ex corteggiatore non ha rispettato le aspettative di molti telespettatori e ora finisce nella gogna. Alfonso Signorini inizia la 42esima puntata annunciando che ci sarà un provvedimento disciplinare per un Vip. Si tratta proprio di Alessandro, che oggi non ha dato il meglio di sé nella Casa di Cinecittà. Dopo delle incomprensioni, si è scagliato contro Alex Belli e Sophie in maniera troppo forte.

Non solo, non ha rispettato le regole imposte dal programma. Gli autori hanno chiesto al gieffino di indossare per bene il microfono, ma lui si è rifiutato. Non è la prima volta che viene criticato per il suo atteggiamento. Dopo la ramanzina della scorsa settimana, Signorini ammette stasera di non poter guardare oltre. Viene mostrata la clip che vede Basciano scontrarsi con Alex e Sophie.

Per giustificare il suo comportamento eccessivo, Alessandro afferma che è scattato qualcosa in lui, perché si è sentito ferito. Si è visto deriso mentre raccontava il suo passato con l’ex compagna, madre di suo figlio. Ma il conduttore non riesce ad accettare tale spiegazione. “La cosa che io non capisco è perché tu in più di un’occasione hai dimostrato di perdere il controllo facilmente”.

Signorini sottolinea che non ha potuto mandare in onda la clip integrale perché Basciano avrebbe risposto con tantissime parolacce alle richieste degli autori. Per Alfonso è tutto “molto confuso” e Sophie ammette di aver acceso lei la miccia, ridendo di lui in un momento non idoneo.

L’aria si fa ancora più tesa per Basciano al GF Vip 6 quando prende la parola Sonia Bruganelli. L’opinionista giustamente non ci sta con il comportamento del gieffino e lo urla a gran voce. “Mi si accappona la pelle. Abbassa la testa e ammetti di aver sbagliato. È imbarazzante”, dichiara alzando la voce. Nella Casa Alessandro non fa alcun passo indietro, anzi: “Stai dicendo una gravità”.

“Non mi devi interrompere. Non ti permettere, quello che dice gravità sei tu”, continua la Bruganelli e l’atmosfera si fa ancora più tesa. La moglie di Paolo Bonolis si riferisce soprattutto alle offese che, durante i loro litigi, Alessandro ha riservato spesso a Sophie. “Assumiti le responsabilità di quello che dici”, risponde Basciano, parlando sia con la Volpe che con Sonia. Adriana invita Alessandro a fare un esame su se stesso e ammette di essere dispiaciuta per chi gli sta accanto.

“Quando si vede una persona che supera il limite, che è aggressiva e violenta verbalmente non bisogna transigere”

Signorini vuole chiudere questa pagina infelice e confessa di trovare una certa incongruenza, visto che lunedì aveva sorpreso tutti con quella lettera romantica per Sophie. A questo punto, il conduttore chiede al concorrente se riconosce di aver sbagliato almeno. “Riconosco di aver sbagliato nel mio modo di agire. Va bene, ho sbagliato per l’ennesima volta”, afferma Alessandro. Non sembra comunque molto convinto. Anzi, crede di essere ormai stato preso di mira!

“Alessandro l’atteggiamento arrogante e intimidatorio che tutti abbiamo visto oggi e le espressioni decisamente troppo forti sono inaccettabili. Niente può giustificare l’aggressività, che hai dimostrato anche verso il GF”

Con queste parole, la produzione annuncia di aver deciso che Basciano verrà punito andando in nomination d’ufficio. Signorini rincara la dose, dichiarando di aver notato “l’aria minacciosa” quando si è avvicinato ad Alex e fa presente che nelle passate edizioni sarebbe stato squalificato. E Alessandro sottolinea che si sarebbe fermato lì, anche se nessuno lo avesse fermato.

“Non credo, mi chiedo cosa sarebbe successo”, risponde invece il conduttore. Barù, che l’ha trascinato via nel momento del conflitto, cerca di difenderlo, affermando che non sarebbe accaduto nulla. Alex Belli fa notare che la situazione non era così grave, ma Alessandro starebbe comunque sbagliando mancando di rispetto alla produzione.

Una parte del pubblico crede, però, che anche altri concorrenti di questa edizione starebbero usando una certa aggressività verbale, senza alcuna punizione.

In confessionale, durante le nomination, Signorini chiede a Sophie di aiutare Basciano a riflettere. Ma soprattutto ci tiene che non venga passato il messaggio che lei per amore continui a giustificare l’ingiustificabile: “Sai quante donne hanno fatto come te e sono finite male?”.

Nel frattempo, Alessandro va a fare le valigie, come se volesse lasciare il reality. E infatti Signorini conferma che lui stesso ha annunciato che domani andrà via.