GF Vip, Basciano tocca il fondo: frasi pessime a Antonio, Adua lo fa a pezzi

L’esperienza di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6 non sta dando risultati positivi. L’ex corteggiatore di UeD finisce nella bufera e questa volta sembra essere caduto davvero in basso. La sua affermazione contro Antonio Modugno sta facendo parecchio discutere e sono tanti i telespettatori che si stanno ribellando al suo atteggiamento. Interviene anche Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco, che perde completamente le staffe! In effetti, Basciano dice la sua su un tema molto delicato, di fronte alle telecamere, che potrebbe aver toccato tantissime persone che hanno vissuto problemi alimentari.

E tra questi c’è appunto Rosalinda. Ma andando per ordine, ecco cos’è accaduto nella Casa di Cinecittà. Alessandro, già ripreso nel corso della puntata di lunedì, non ha modificato il suo modo di fare, anzi sbaglia ancora e ancora. La sua caduta di stile questa volta arriva quando becca Lulù Selassié e Nathaly Caldonazzo confrontarsi sul suo tanto discusso atteggiamento con Sophie Codegoni. Le due si giustificano affermando che stavano semplicemente parlando di Antonio, per cui sono dispiaciute.

Quando è entrato Modugno si è detto amico dell’ex tentatore, ma le cose in Casa sono subito cambiate tra loro. Lulù prende le difese del nuovo arrivato, facendo notare ad Alessandro che è una persona sensibile e che soffre di problemi alimentari seri. A questo punto, avviene lo scivolone di Basciano, il quale minimizza questo genere di situazioni in modo abbastanza duro.

“Io ho avuto problemi molti seri, non queste ca..ate. Molto più seri dei problemi alimentari”

Queste le parole di Alessandro che stanno generando non poche polemiche. Minimizzando i problemi alimentari ha indubbiamente toccato un tema troppo delicato in modo errato. Non vanno assolutamente sottovalutati questi casi e il fatto che Basciano l’abbia fatto di fronte alle telecamere sta generando un certo malumore. Proprio sulla sua Sophie in questi mesi si sono fatte forti le preoccupazioni sul regime alimentare che porta avanti.

A replicare subito alla dura dichiarazione di Alessandro al GF Vip 6 ci pensa Lulù. Quest’ultima, che in passato ha avuto un cattivo rapporto con il cibo, sottolinea che queste non sono affatto cose da niente. “Non ti permetto di dire che sono ca..ate, sono una grande sofferenza”, dichiara a gran voce la giovane Selassié. Lo stesso Medugno ha parlato in questi giorni del suo problema.

Confrontandosi con Jessica, ha ammesso di aver il timore di entrare “in un circolo sull’alimentazione” in cui ritrovò tempo fa. E ad attaccare Basciano, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, è Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, attraverso il suo account Instagram, si dichiara indignata dall’osservazione fatta da Alessandro.

“Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA”

Così inizia il suo attacco Adua. Ha vissuto sulla sua pelle i disturbi legati all’alimentazione e può sicuramente dimostrare che si tratta di una situazione da cui è difficile uscire. Proprio per questo, sul piccolo schermo, bisognerebbe dare importanza a questo tema, anziché sminuirlo.