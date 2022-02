Si è conclusa la 40esima puntata del Grande Fratello Vip che ha saltato un appuntamento, quello dello scorso venerdì, per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo. Pronti via, e tanto per cambiare si è parlato di Delia Duran, Solei e Alex Belli: nulla di nuovo sotto al sole, i soliti battibecchi, le consuete discussioni, i medesimi alterchi visti negli ultimi mesi (ps, domanda per gli autori del reality: provare a cambiare argomenti? Non sarebbe arrivato il momento per farlo?).

Dopodiché spazio all’amicizia spezzata tra Manila Nazzaro, Soleil e Katia Ricciarelli. L’ex Miss Italia nelle ultime settimane ha preso le distanze dall’italo americana e dalla soprano. Anche in questo caso nessun sussulto, tutta roba trita e ritrita. Largo poi alle crisi di Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, che poche sere fa è ricaduta in un piagnisteo. Pure in questo caso, tutto già visto.

Ha fatto seguito una bella sorpresa per Nathaly Caldonazzo, che ha incontrato la figlia in passerella. La giovane si è lasciata sfuggire che sua madre ha un lui ad attenderla. Il ‘falco’ Alfonso Signorini ha immediatamente odorato la preda gossippara e ha chiesto se quel lui fosse una persona nota. “No, non è famoso”, ha tagliato corto la showgirl.

GF Vip, Delia Duran raggiunge la finale e la sgridata a Basciano

Sono poi stati resi noti i risultati del televoto, utile per decidere la prima finalista: in lizza per raggiungere l’ultimo atto dello show c’erano Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. A spuntarla è stata la compagna di Alex Belli, che ha ottenuto il 36% delle preferenze. A seguire Davide (33%), Manila (25%) e l’ex di Pippo Baudo con solo il 4% dei voti.

L’esito ha provocato diversi malumori: in particolare Davide, parlando con Giucas, ha persino minacciato di abbandonare il gioco: “Non ha più senso che resti qui, se il pubblico ha preferito lei, la preferirà anche la prossima volta, almeno contro di me. Per questo dico che non ha più senso che rimanga. Comunque devo rifletterci“.

C’è stato poi un rimbrotto fatto da Signorini a Basciano, accusato di avere troppo spesso parole non proprio da galantuomo, per usare un eufemismo, nei confronti della fidanzata Sophie. “Davvero, è orribile come tratti Soleil, riempirla di parolacce è una roba orrenda”, ha tuonato il giornalista. L’ex corteggiatore di UeD ha anche avuto un incontro con la sorella Giorgia che gli ha ribadito quanto detto dal conduttore.

Grande Fratello Vip, nomination: lunedì prossimo ci sarà un’eliminazione

Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassiè hanno avuto le immunità dalla Casa. Sonia Bruganelli ha salvato per l’ennesima volta Soleil mentre Adriana Volpe ha scelto di tenere in gioco Nathaly Caldonazzo. Naturalmente anche Delia non è stata nominabile, avendo staccato anzitempo il pass per la finale. Dalla prossima puntata, ha annunciato Signorini, non ci saranno più le immunità.

Queste le nomination:

Davide ha nominato Antonio

Manila Nazzaro ha nominato Kabir

Basciano ha nominato Antonio

Miriana ha nominato Kabir

Kabir ha nominato Basciano

Lulù ha nominato Kabir

Gianluca ha nominato Antonio

Sophie ha nominato Antonio

Antonio ha nominato Sophie

Giucas: non ha espresso il proprio voto in quanto ha tergiversato per troppo tempo nel decidere la nomination

Delia ha nominato Gianluca

Katia ha nominato Giucas

Soleil ha nominato Manila

Barù ha nominato Antonio

Nathalhy ha nominato Davide

Jessica ha nominato Gianluca

In nomination sono finiti Antonio, Kabir e Gianluca. Uno dei tre sarà eliminato lunedì prossimo. Il GF Vip non andrà in onda venerdì 11 febbraio.

GF Vip, Alex Belli torna in Casa

Sul finale di puntata Signorini ha reso noto che Alex Belli si metterà in quarantena perché rientrerà nella Casa. “Questa cosa è scandalosa”, ha tuonato Adriana Volpe. Montano ha rincarato la dose: “Stomachevole e insopportabile”.