Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso apre la crisi: “Non la riconosco più”

Fulmine a ciel sereno sul Grande Fratello Vip: Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, con una Stories Instagram, ha fatto sapere di aver messo in discussione il suo legame con l’ex Miss Italia. Un messaggio che ha colto tutti di sorpresa visto che l’ex calciatore ha sempre mostrato un sostegno granitico nei confronti della conduttrice. Ora non è più così: Amoruso ha dichiarato di non riconoscere più Manila negli ultimi giorni, arrivando a dire che probabilmente pure lui ha commesso degli errori di valutazione. Non chiaro che cosa abbia spinto lo sportivo verso una simile riflessione. Certo è che di recente la showgirl è stata protagonista di qualche giravolta e di un pessimo scivolone su Nicola Pisu, ex gieffino e figlio di Patrizia Mirigliani.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Così Lorenzo su Instagram. Parole forti che senza dubbio faranno discutere. Non si tratta di un addio definitivo, ma nemmeno di esternazioni da prendere alla leggera. Soprattutto perché Amoruso è persona di poche e misurate parole; insomma, non è uomo che si espone se non crede che valga la pena di farlo.

Resta inoltre da capire che cosa abbia infastidito l’ex giocatore a tal punto da dover riflettere sulle basi della love story condivisa con Manila. Negli ultimi giorni la Nazzaro ha fatto una pessima uscita su Nicola Pisu, parlando con Miriana Trevisan. Inoltre si è allontanata da Soleil e Katia, avvicinandosi a Delia Duran, figura più che discussa per via della soap opera messa in scena con Alex Belli e Delia Duran. C’è poi da capire come reagirà l’ex Miss Italia quando leggerà le frasi del fidanzato. Si prospetta una tempesta sentimentale, per non dire crisi profonda.

Grande Fratello Vip, per Lorenzo Amoruso è tempo di riflessioni sulla compagna

Senza dubbio Alfonso Signorini accenderà un faro sulla vicenda nelle prossime puntate. Sono lontanissimi i tempi in cui Amoruso entrava nella Casa più spiata d’Italia promettendo amore eterno alla sua dolce metà e consigliandole di proseguire sulla rotta intrapresa. Oggi è crisi, il rapporto scricchiola, è tempo di riflessioni.