GF Vip, frase aberrante di Manila su Nicola: Pisu esplode, replica fiume

Volano gli stracci a distanza tra Manila Nazzaro e Nicola Pisu. L’ex Miss Italia, mentre stava chiacchierando con Miriana Trevisan lungo la serata ‘rock’ di sabato sera organizzata nella Casa del GF Vip, si è lasciata sfuggire una frase dimenticabilissima sul figlio di Patrizia Mirigliani che, non appena è venuto a conoscenza della vicenda, è balzato su Instagram attaccando frontalmente la donna, usando toni duri e fermi. La questione sta facendo parecchio discutere gli utenti affezionati al reality show. Diversi coloro che stanno condannando senza se e senza ma le esternazioni di Manila.

Il patatrac si è verificato mentre con la Trevisan stava discutendo del rapporto avuto proprio dalla showgirl napoletana con Pisu. Tra la Miriana e Nicola c’è stato un mezzo flirt che alla fine si è spento tra mille polemiche. La pietra tombale sul legame arrivò quando il giovane pronunciò una frase da brividi indirizzata all’ex moglie di Pago. Frase che è stata ricordata dalla Nazzaro che poi, però, è andata fuori strada.

“Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’”. Così Manila a Miriana. Subito dopo è arrivata la frase incriminata che ha fatto imbestialire Pisu. “Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo”.

La Nazzaro ha poi proseguito spedita come un treno nel raccontare il proprio punto di vista sulla questione, difendendo l’amica e attaccando Pisu. “In quella storia parlavi soltanto tu praticamente – ha aggiunto -. Tu stavi con lui anche perché eri in carenza d’affetto. […] Tu non hai sbagliato Miriana, magari hai fatto degli errori per proteggere lui. Certo che dagli sbagli si impara. Succede che uno inciampa, ma l’importante è farne tesoro. La grandezza d’animo è ammettere lo sbaglio e capirlo”.

E ancora: “Tu hai sbagliato in buona fede e l’hai fatto per altruismo. La vostra cosa era diventata una barzelletta alla fine. Poi lui e le risposte che mi dava alla fine. Tutti ci siamo accorti che… per me proprio croce, un uomo che si permette di dire quelle cose orrende. Quelle robe non si possono dire. E in qualche maniera è stato punito, la gente ha visto e l’ha mandato a casa sua. Chissà cosa avrà detto in studio”.

Grande Fratello Vip, Nicola Pisu replica a Manila Nazzaro

A stretto giro dalla presa di posizione di Manila, è arrivata la replica del figlio dell’attuale patron di Miss Italia, che nel rispondere ha pure tirato di mezzo lo spirito del concorso di bellezza fondato da suo nonno. E infatti, a corredo del suo post, ha pubblicato una fotografia del nonno e della Nazzaro, quando fu premiata nel lontano 1999.

“Guardo una vecchia foto e di quella Miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato””. Così ha esordito Nicola, lanciando una pesantissima bordata alla gieffina. Un antipasto di quel che ha poi aggiunto.

“Questa frase – ha sostenuto – dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce”.

Il giovane è stato un fiume in piena: “Possibile che non ti accorgi nemmeno che sono proprio parole così che spesso ‘armano’ le mani degli uomini violenti? Cara Manila, il tema della violenza sulle donne è troppo serio e complesso per essere sacrificato in tv in nome degli ascolti“.

“Io a questo giochino non mi sono mai prestato – ha ribadito Nicola –. Quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa riconoscendo che una frase detta con leggerezza in un momento di fragilità, poteva prestarsi a fraintendimenti che mai avrei voluto. Anzi, mi auguro che chi si indignò allora condannandomi, si faccia sentire più forte adesso”. “Perché mi dispiace tanto ammetterlo, ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!”, la conclusione velenosissima di Pisu.

Alfonso Signorini ha altro materiale caldo con cui infarcire la diretta di lunedì 7 febbraio, quando il GF Vip tornerà in onda dopo aver fatto una pausa per non scontrarsi con il Festival di Sanremo.