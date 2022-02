GF Vip, Amoruso demolisce Katia: parole di fuoco, cos’ha detto su Manila

Il dirigente sportivo ed ex calciatore è intervenuto in difesa della sua compagna attaccando duramente la soprano: ecco perché

Katia Ricciarelli, una delle protagoniste del GF Vip 6, è nuovamente al centro delle polemiche per delle parole da lei pronunciate da più parti giudicate offensive. Stavolta nel mirino della soprano c’è stata Manila Nazzaro. Ciò ha fatto andare su tutte le furie Lorenzo Amoruso, compagno dell’ex Miss Italia, che si è scagliato apertamente contro la Ricciarelli.

Lorenzo Amoruso è intervenuto in difesa della sua Manila perché stanco degli attacchi nei suoi confronti. L’opinionista sportivo si è sfogato su Instagram, prendendo di petto la questione. Amoruso ha apostrofato la cantante 76enne come “una vergogna”, ripostando nelle stories Instagram un video che ritrae la soprano mentre si confida con Davide Silvestri riguardo ai Vipponi scelti per andare in finale. La Ricciarelli, riferendosi alla Nazzaro, ha detto: “Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni…c’ha famiglia, ha figli, ragiona…”.

Ma lo sfogo di Amoruso non è finito qui. Nella storia Instagram successiva l’ex calciatore ci è andato giù pesante. Il compagno della Nazzaro ha scritto di non considerare più la Ricciarelli “una signora” e di essersi ricreduto, dando ora ragione a chi definisce la soprano “una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne”.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro ai ferri corti

Il 50enne ha pure precisato che da parte della Ricciarelli questo comportamento è ancora più grave in quanto la Nazzaro è sempre stata al suo fianco trattandola “come una madre”. In effetti, anche se di recente il loro rapporto si è effettivamente incrinato, la Ricciarelli e l’ex Miss Italia, insieme a Soleil Sorge, sono state vere e proprie compagne di avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. La conduttrice radiofonica pugliese è sempre stata al fianco della 76enne, difendendola anche quando è stata protagonista di brutti scivoloni.

La soprano, solo qualche settimana fa, ha provocato scompiglio in casa per i suoi insulti impregnati di razzismo verso Lulù Selassiè. Anche in quel caso, sorprendentemente, la Nazzaro ha difeso la Ricciarelli giustificando il suo modo “forte” di esprimersi dicendo che nasconde una donna di grandi valori. Stavolta però il suo bersaglio è proprio la Nazzaro. Amoruso quindi è stizzito a causa del fatto che la cantante non mostri un pizzico di meritata gratitudine verso la sua compagna.

Effettivamente è vero che l’atteggiamento di Amoruso verso la soprano è cambiato. Lo scorso novembre 2021 il compagno della Nazzaro le aveva riservato belle parole, chiamandola “una gran donna che forse ha sofferto più di quello che pensiamo per aver dedicato tutta la sua vita alla musica”.

Non è la prima volta che lo sportivo accorre in prima linea in difesa della sua compagna, rinchiusa nel loft di Cinecittà dal giorno 1. Fin dall’inizio dell’attuale edizione del GF Vip il dirigente sportivo ha fatto il tifo pubblicamente per la sua compagna, con la quale presto convolerà a nozze.