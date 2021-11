GF Vip: Lorenzo Amoruso spara a zero su Alex e Soleil, stoccata a Miriana

Oltre che dalle dinamiche interne alla Casa il gossip sul GF Vip è generato anche e soprattutto dai commenti di chi ne sta fuori. A parlare questa volta su ciò che sta succedendo ai gieffini della sesta edizione del reality è Lorenzo Amoruso. Il compagno di Manila Nazzaro ha risposto ad alcune domande su Instagram riguardanti i compagni di avventura della modella, non risparmiandosi su complimenti e critiche.

In attesa di riabbracciare la Nazzaro Amoruso ha pubblicato delle storie Instagram dove ha commentato l’avventura di alcuni suoi coinquilini.

Innanzitutto il 50enne ha riflettuto sul rapporto burrascoso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, tra la “freddezza” di lui e le attenzioni di lei. Amoruso ha cercato di essere obiettivo definendo la principessa “ragazza dolcissima che ha vissuto momenti difficili”. Secondo il calciatore, tuttavia, il carattere fragile di Lulù non la autorizza a “soffocare” il proprio partner, ossia Bortuzzo. Secondo Amoruso quest’ultimo è una persona che è “ancora nella fase di accettazione del suo stato mentale e fisico”.

GF Vip, Amoruso su Soleil, Alex Belli e Miriana Trevisan

Il compagno della Nazzaro non si è tirato indietro dal commentare le questioni più scottanti emerse dalla sesta edizione del GF Vip. Riguardo al rapporto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Amoruso è stato categorico, dichiarando che per lui “Alex e Delia devono fare pace con i loro cervelli prima di capire cosa vogliono”.

Per quanto concerne l’incriminata frase pronunciata da Soleil alla Fico, “Bye Bi**h“, Amoruso ha condannato l’italoamericana dicendo che le parole in sé non sono un problema ma, visto che le due ragazze non erano in confidenza, Soleil avrebbe dovuto evitare di rivolgersi così all’ex di Mario Balotelli, che l’ha denunciata.

Infine, Amoruso ha bollato come “sbagliato” il comportamento sia di Miriana Trevisan che di Nicola Pisu, anche se “per diverse motivazioni”, non specificate.

GF Vip, Amoruso su Manila: “Egoisticamente preferirei uscisse”

L’attuale dirigente sportivo della Fiorentina ha lodato il rapporto tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi, “eccessivi ma è il loro bello“, e ha speso delle belle parole a favore di Katia Ricciarelli, per lui “una gran donna che forse ha sofferto più di quello che pensiamo per aver dedicato tutta la sua vita alla musica”.

Infine Amoruso ha confessato che non parteciperebbe mai al GF Vip perché sarebbe “difficile per uno che ha bisogno di non star fermo“. A quanto pare, però, lo sportivo ha sembrato lasciare una porta aperta per un’eventuale partecipazione a “L’ Isola dei Famosi”. Per quanto riguarda la sua Manila, Amoruso ha ammesso che, “egoisticamente”, preferirebbe uscisse presto dalla Casa.