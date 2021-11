Soleil denunciata dalla Fico: “Perché l’ho fatto davvero”. Piovono critiche

Raffaella Fico ha deciso di portare davvero Soleil Sorge in tribunale. Dalle parole, ai fatti: a confermare che la denuncia è davvero partita (saranno poi gli organi competenti a decidere se si andrà a processo oppure se archiviare la faccenda), è stata la stessa showgirl campana. In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo, l’ex compagna di Mario Balotelli ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad affidarsi alla giustizia.

“La porto in tribunale, determinate cose non vanno dette”, ha puntualizzato Raffaella al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. La vicenda è nata dopo che Soleil, al Grande Fratello Vip, ha rivolto le seguenti parole alla Fico: “Bye Bit..h”, espressione dello slang americano la cui traduzione letterale italiana in parte tradisce il significato dell’espressione.

Bit..h, infatti, è un termine che preso isolatamente può anche stare a significare, la diciamo in modo dantesco, ‘donna da conio’. Senza dirla in dantesco: ‘Put…na’. In una espressione come quella utilizzata da Soleil, invece, il significato è diverso. Più o meno questo: ‘Ciao ciao str..zetta’. Non certo una tenerezza comunque.

Fatto sta che Raffaella è decisa ad andare fino in fondo: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”. A non andare giù alla showgirl campana alcuni atteggiamenti assunti dall’italo-americana con la quale nella Casa più spiata d’Italia ha avuto non poche frizioni.

“Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera”. E ancora: “Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua”.

D’altra parte la napoletana aveva palesato alla diretta interessata la sua intenzione a non lasciar correre e quindi ad andare per vie legali. “Non posso più accettare le tue cattiverie – spiegava in modo concitato alla stessa Soleil -. Ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto. Hai detto parole orribili e lo sai. E mi chiedi anche quali? Tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune”.

“Determinate cose non vanno mai dette, perché siamo oltre al gioco in questo caso qui. Devi imparare a non fare del male agli altri“, chiosava la showgirl.

Raffaella Fico e la denuncia nei confronti di Soleil Sorge: cosa succede ora

Ora la palla passa alla giustizia che dovrà valutare se c’è spazio per un processo oppure se, come sopradetto, si procederà con l’archiviazione. Nel frattempo sui social la notizia ha cominciato a rimbalzare su vari profili, da quelli delle testate giornalistiche a quelli dei portali di tv e gossip, fino a quelli degli utenti ‘privati’.

Per Raffaella tante critiche: sono molti coloro che credono che abbia esagerato nel chiamare in causa la giustizia. Ma questo è un altro paio di maniche: ora sarà la giustizia stessa a decidere se la questione sia stata esagerata o meno.