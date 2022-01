By

Katia Ricciarelli è stata protagonista nelle scorse ore di una escalation di brutte frasi che hanno superato ogni limite accettabile. Ora sarà difficile per il GF Vip chiudere un occhio come è stato fino ad ora perché alcune esternazioni sono state pesanti e ritenute da molti a sfondo razzista. Intanto l’hashtag su Twitter che chiede la squalifica dal reality dell’ex di Pippo Baudo si sta ingrossando sempre più, con migliaia di utenti che stanno sottolineando le parole dimenticabili pronunciate dalla soprano all’indirizzo di Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè.

“Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente“. Così la Ricciarelli rivolgendosi a Lulù che stava discutendo con Soleil Sorge. Carmen Russo, che ha udito quanto dichiarato, ha subito capito la gravità della situazione, provando a mettere una pezza: “Katia, non mettere benzina sul fuoco”. In quel momento, però, è arrivata Lulù, che ha tuonato parole al vetriolo su Katia.

“Io sono nata in Italia, primo – ha evidenziato Lucrezia -. Secondo: non ti permettere mai più. Perché la gente ti ha abituato male nella vita, t’hanno fatto credere troppo ’sto ca…o. ”. Katia ha sarcasticamente offerto del cibo alla principessa: “Vuoi un po’ di carne?”. Altra replica infuocato della giovane: “Ma chi ti si inc..la. Magnatela tu, così ti ingrassi che tanto hai sempre fame” (qui il video).

La questione ha innescato una polveriera. Quando la vicenda è arrivata all’orecchio di Miriana Trevisan è diventata ancor più rovente. L’ex moglie di Pago ha persino minacciato di lasciare il gioco, parlando apertamente di razzismo:

“Io se continua così mi ritiro, protesto contro il razzismo. Voglio vedere gli avvocati. Non sto in un posto dove c’è un razzista. Mi dissocio, ma davvero ha detto così? Ha detto davvero di andare al vostro Paese?”

Giucas Casella ha tentato di difendere la Ricciarelli: “Ha un suo modo…”. Miriana lo ha però immediatamente fulminato: “Ma che caz..o stai dicendo?”.

GF Vip, Ricciarelli dà della “scimmia” a Lulù

Il problema è che le frasi di Katia Ricciarelli hanno davvero uno sfondo razziale. “Vai a scuola al tuo Paese!” è un’espressione che difficilmente può essere giustificata oppure mal capita. Quelle sono state le parole e quello è stato il significato. Chiarissimo, nulla di difficilmente interpretabile. Parlare di squalifica ora non è più tabù. Anzi, andare verso quella direzione sarebbe auspicabile perché Katia è ormai fuori controllo.

Solo poche ore prima, sempre riferendosi a Lulù le ha dato della “scimmia“, oltre a definirla “la principessa che sta con le gambe aperte”. L’ennesimo scivolone dell’ex di Pippo Baudo è giunto mentre Soleil le stava spiegando il caos innescatosi nel corso delle nomination palesi, in cui la stessa Soleil e Lulù hanno avuto uno scontro durissimo. “Mi hanno iniziato a urlare sopra”, ha sostenuto la Sorge confidandosi con Katia: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, il commento senza logica della Ricciarelli. E sì, andare verso la squalifica non sarebbe sbagliato.