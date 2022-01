GF Vip, Ricciarelli: il web la smaschera. Accordi e strategie contro le regole

Katia Ricciarelli è ormai finita nella bufera al Grande Fratello Vip 6, soprattutto in queste ultime ore. Cosa avrà mai combinato la cantante lirica? Il web accusa la gieffina di essere protagonista degli accordi presi nella Casa che andrebbero contro il regolamento. Si parla di nomination, quelle che ogni concorrente dovrebbe decidere a propria discrezione. E, invece, una serie di video mostrano la soprano intenta ad accordarsi con altri suoi coinquilini.

Pare, dunque, che ci sia un gruppo nella Casa di Cinecittà capitanato proprio dalla Ricciarelli. Il web è in fiamme e prende le difese delle sorelle Selassié. Proprio Jessica e Lucrezia (Lulù) sono finite nel mirino della famosissima cantante. Secondo quanto è possibile ascoltare nei video condivisi sui social network, Katia si sarebbe accordata per le nomination di stasera con Eva Grimaldi e Soleil Sorge.

Non solo, il gruppo sarebbe composto anche da Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella. Dall’altra parte, ci sarebbero invece le sorelle Selassié, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. La situazione, però, starebbe davvero sfuggendo di mano al primo gruppo.

In particolare, parlando con la Grimaldi, la Ricciarelli tiene conto dei Vipponi che la starebbero appoggiando nelle nomination. In tutto il gruppo sarebbe composto da ben sette gieffini pronti a mandare al televoto Jessica e Lulù Selassié, da ciò che si evince dai commenti fatti sul web. “Quella è l’accordata da fare”, dichiara Katia parlando con Eva.

Accordarsi sulle nomination al GF Vip è come andare contro il regolamento. Pertanto, Alfonso Signorini potrebbe prendere dei provvedimenti al riguardo o almeno questo è ciò che spera il pubblico oggi. Intanto, la Ricciarelli prosegue e continua a parlare di nomination anche con Soleil.

“Stasera voterò lui e Jessica”, afferma questa volta la cantante lirica. Quel ‘lui’ dovrebbe essere, a detta dei telespettatori, Gianmaria. La Sorge, però, si mostra rammaricata dal fatto che viene data loro la possibilità di fare solo un nome: “Peccato che avremo solo uno da votare”.

E, a questo punto, la Ricciarelli sembra trovare la soluzione al problema: “Beh, io voto uno, tu vota l’altro e siamo apposto”. La situazione fuori dalla Casa di Cinecittà per Katia si mette male. Ormai il pubblico non si fida e vorrebbe al più presto vederla al televoto.

Proprio ieri un amico di Manuel Bortuzzo è intervenuto, segnalando una brutta affermazione fatta dalla cantante.

In casa si stanno mettendo d accordo per votare Lulu è jessica tutto questo capitanata dalla strega di Katia rquesto contro il regolamento del gioco è inutile fare la pagliacciata delle nomination già sappiamo come Finirà. @AdrianaVolpeTV confidiamo in te @GrandeFratello #gfvip

— Gioia (@Gioia68446562) January 3, 2022