Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano: scelta già la location

A un anno dalla partecipazione a Temptation Island la coppia è finalmente pronta per il matrimonio

Manila Nazzaro è finalmente libera di sposare Lorenzo Amoruso. Dopo quattro anni d’amore l’ex Miss Italia può convolare a nozze con l’ex calciatore. La Nazzaro ha ottenuto di recente il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza, dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. Al settimanale Di Più la coppia ha svelato la location del matrimonio anche se per il momento non è stata ancora scelta una data ufficiale.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso diventeranno marito e moglie nella tenuta dello sportivo a Firenze. Il 50enne, oggi commentatore sportivo, possiede in Toscana una villa bellissima, avvolta nel verde, decisamente perfetta per un matrimonio civile.

In attesa di decidere la data del grande giorno la coppia convive a Roma. Lorenzo Amoruso si è trasferito nella Capitale per amore della compagna. Gli ex protagonisti di Temptation Island hanno acquistato una casa con un bel giardino per il loro cane Thor.

Nel frattempo Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro pensano pure ad avere un figlio:

“Dopo l’aborto spontaneo abbiamo sofferto, il medico ci ha detto di non perdere le speranze. Una cameretta nella nuova casa c’è, non si sa mai…”

Mentre Manila Nazzaro ha alle spalle un divorzio e due figli, Lorenzo Amoruso non è mai stato sposato e non ha eredi. Non ha mai nascosto, però, il desiderio di allargare la famiglia con la conduttrice Rai, che ha conosciuto grazie ad Instagram.

Come si sono conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Quattro anni fa Manila Nazzaro aveva messo un cuoricino ad un commento di Lorenzo Amoruso e lui ha contattato in direct la bionda presentatrice. I due si sono scritti per più di un mese fino a quando non hanno deciso di incontrarsi dal vivo.

Manila ha subito provato un certo interesse per Amoruso ma era molto frenata per via del suo matrimonio naufragato con Francesco Cozza. Lorenzo, però, è stato molto bravo e con pazienza e determinazione è riuscito a fare breccia nel cuore della Nazzaro.

La 43enne ha aspettato ben due anni prima di presentare il compagno ai figli, che oggi hanno 15 e 10 anni. I ragazzi hanno stretto subito un ottimo rapporto con Lorenzo Amoruso.