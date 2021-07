Manila Nazzaro, confidenze: “Ho divorziato e ho passato mesi durissimi”

Manila Nazzaro, 43 anni, sorride: finalmente sono arrivati i documenti che aspettava da tempo e che le permettono di ri-convolare a nozze. Si tratta degli atti che sanciscono ufficialmente il divorzio dall’ex marito. Il matrimonio con l’amato Lorenzo Amoruso, 50 anni, non è più un miraggio. L’amore della coppia è anche divenuto televisivo grazie all’esperienza a Temptation Island Vip. Dopo quell’avventura la promessa di fare il grande passo; promessa che adesso può finalmente essere mantenuta. L’ex Miss Italia ha parlato al magazine Gente dei fiori d’arancio in arrivo e di molte altre curiosità riguardanti la sua vita.

Manila parla di mesi “durissimi”, segnati dalla perdita del figlio che portava in grembo (l’episodio si è consumato nel novembre 2020. La comunicazione pubblica di essere rimasta vittima di un aborto spontaneo è invece stata fatta a inizio 2021). “Per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime”, confida al settimanale Gente, anche se, ripetendo le parole del compagno, “il cantiere non è stato chiuso“. Insomma, ‘tentar non nuoce’ e non è detto che non ci possano essere liete sorprese in futuro in tale senso.

Capitolo divorzio: la firma davanti al giudice è stata messa il 27 maggio. Un gesto che per alcune ex coppie è un macigno poiché chiude ogni minima speranza di ricucire un legame. Nel caso di Manila e Francesco Cozza (il suo ex marito) non c’è stato questo tipo di situazione in quanto entrambi si sono già rifatti una vita. Anzi per la Nazzaro è stata una sorta di liberazione, tanto che il giorno in cui ha firmato ha dato un party: “Firmare mi ha aiutata a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici”. Eh sì, perché con in mano le carte siglate ora si apre un nuovo capitolo con Lorenzo: i progetti per le nozze.

Tuttavia l’ex Miss Italia non vuole affrettare i tempi, dicendo che non vuole unirsi in matrimonio soltanto perché gli “altri se lo aspettano”. “Noi vogliamo farlo perché lo desideriamo”, chiosa, aggiungendo che adesso la palla passa ad Amoruso a cui spetta la scelta di fare “la proposta vera”. Manila sottolinea poi che ormai non c’è più alcun ostacolo in tal senso, visto che appunto finalmente si è chiusa la vicenda legale relativi al divorzio con Cozza.

Spostandosi rapidamente sul versante professionale, si mormora che la Nazzaro farà parte del cast del Grande Fratello Vip 6 in partenza il 13 settembre su Canale Cinque. I ben informati dicono che la trattativa per la partecipazione al reality show abbia già avuto la fumata bianca.