Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Abbiamo perso il nostro bambino”

Dramma per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia formata dalla conduttrice e dall’ex calciatore ha perso il figlio che aspettava da qualche settimana. È stata la Nazzaro a dare l’annuncio su Instagram, lasciando tutti senza parole. Nessuno era infatti a conoscenza di questa gravidanza. Molto probabilmente Manila e Lorenzo stavano aspettando la fine del primo trimestre, generalmente il più difficile, prima di spifferarlo a fan e media.

L’annuncio di Manila Nazzaro è arrivato in occasione del Capodanno. In un post su Instagram la 43enne ha rivelato la tragedia che ha colpito lei e il suo compagno:

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”

Manila Nazzaro, tra le protagoniste più amate delle ultime edizioni di Temptation Island, ha spiegato di aver voluto svelare la verità per farsi forza, per provare a lenire questo dolore così grande. In poco tempo la Nazzaro è stata invasa da commenti di forza e coraggio da parte dei suoi numerosi fan. Tante le donne che hanno vissuto lo stesso dramma di Manila, che contava di diventare mamma per la terza volta nel 2021.

La compagna di Lorenzo Amoruso ha aggiunto:

“Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore”

Lo stesso post è apparso sul profilo Instagram di Lorenzo Amoruso, che non ha mai nascosto il desiderio di volere un figlio da Manila Nazzaro. Lo sportivo non è ancora padre. La partecipazione a Temptation Island ha cementato il rapporto tra i due che, dopo la convivenza a Roma, sognavano di allargare la famiglia. Un sogno al momento distrutto ma che potrebbe diventare realtà prossimamente.

Manila Nazzaro non ha chiarito se cercherà una nuova gravidanza in futuro. Oggi l’ex Miss Italia è assai provata da quello che è accaduto: un aborto spontaneo è un’esperienza devastante per ogni donna che la vive. La Nazzaro è già mamma di due ragazzini – Nicolas e Francesco Pio – nati dal rapporto, concluso da tempo, con l’ex calciatore Francesco Cazzato.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di matrimonio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ma data l’emergenza Coronavirus non c’è stato tempo di iniziare i preparativi per un evento del genere. Per Manila si tratta del secondo matrimonio mentre Lorenzo non è mai stato sposato.