Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano? Spunta l’anello

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano? La coppia che ha partecipato all’edizione di inizio estate di Temptation Island 2020 ha lasciato un segno nel cuore del pubblico, che adesso spera nel fatidico “sì”. I due hanno dimostrato di amarsi oltre ogni cosa e di portare un profondo rispetto verso l’altro. Nei due villaggi hanno parlato dei loro problemi di coppia, senza intraprendere conoscenze particolari con tentatori e tentatrici. Anche per questo, forse, hanno conquistato un posto speciale nel cuore degli appassionati di Temptation. E oggi proprio questi appassionati stanno sognando per Lorenzo e Manila: si sposano dopo Temptation Island? Una foto di oggi ha fatto scattare il gossip, ma soprattutto sta facendo sognare e sperare i fan.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, matrimonio in vista?

Oggi è il compleanno di Manila Nazzaro. La conduttrice spegne 43 candeline, 43 candeline portate non benissimo ma di più. E Lorenzo ha stupito la sua dolce metà con un regalo molto speciale: un anello. Nella foto su Instagram postata da Manila, infatti, lei stessa sfoggia e mette in risalto l’anello che porta al dito. Si tratta di un chiaro regalo di Lorenzo in occasione del suo compleanno di oggi, infatti Manila lo ha inserito anche nella didascalia sotto forma di emoji. “Amore cento di questi giorni noi tutti assieme”, ha risposto Lorenzo nei commenti. Ma il fatto che sia arrivato dopo Temptation Island e non prima potrebbe voler dire qualcosa. Che il reality show di Maria De Filippi sia servito a far fare il grande passo alla coppia? L’amore tra i due non è mai stato messo in discussione, a differenza invece del rapporto che si aspettavano per il futuro.

Manila Nazzaro e l’anello ricevuto da Lorenzo Amoruso, con o senza proposta di matrimonio?

Il vero problema tra Lorenzo e Manila era, e forse è ancora non possiamo saperlo, la città in cui vivere. Lei non vuole lasciare Roma, lui non vuole lasciare Firenze. Avranno trovato un accordo? Forse sì, ma forse l’anello non è stato accompagnato da una proposta di matrimonio (sui figli lui ha le idee chiare). Si tratta comunque di un simbolo importante che rappresenta da sempre una promessa d’amore, ma non è detto che Lorenzo abbia anche chiesto a Manila di sposarlo con questo regalo. Ciò che conta comunque sono gli occhi luminosi e il sorriso splendente della Nazzaro con il suo anello che brilla al dito.