Manila Nazzaro, Lorenzo frena sulla gravidanza: ecco perché è complicato

Temptation Island non li ha per nulla scalfiti, anzi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti dal reality delle tentazioni più uniti di prima. Non solo: nel programma di Canale 5 si sono imposti come la coppia più amata dal pubblico in un’edizione che ha fatto registrare un boom di ascolti, facendo segnare nuovi record di share per quel che riguarda la storia dello show. Al netto di ciò, l’ex calciatore e l’ex Miss Italia, parlando con il magazine Gente, hanno fatto il punto sulla loro situazione personale, affrontando anche il tema famiglia e convivenza. Fino ad ora la coppia ha vissuto una relazione a distanza: lui di base a Firenze, lei a Roma. Qualcosa però potrebbe cambiare a breve. E un figlio? Amoruso frena e spiega il perché non è così semplice.

Lorenzo Amoruso e Manila, cicogna in arrivo? L’ex calciatore frena

Lorenzo papà? Calma. Il motivo lo spiega il diretto interessato che rivela che con Manila l’unico dubbio riguarda “gli equilibri che si sono creati con i figli” della stessa Nazzaro. A questo punto Amoruso racconta che per i primi due anni di storia si è visto con l’ex Miss Italia in modo ‘clandestino’ per non mettere scompiglio nella vita della compagna e in quella dei suoi figli. Da circa un anno invece li ha conosciuti e con loro ha instaurato un ottimo rapporto. Ed è proprio questo il punto cruciale su cui l’ex calciatore si sofferma, spiegando che una futura dolce attesa della Nazzaro rischierebbe di mettere a soqquadro l’armonia venutasi a creare.

Manila Nazzaro: le parole su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

A Gente ha parlato anche Manila, la quale si è soffermata su Antonella Elia e Pietro Delle Piane i quali pare che siano tornati assieme dopo il burrascoso falò di Temptation Island. Falò che aveva troncato in quel momento la love story. Secondo la Nazzaro durante il programma di Canale 5 la torinese ha avuto il senso di colpa, tipico delle donne, cioè credere che un atteggiamento poco consono di un uomo fosse imputabile a errori propri. “Non era accettabile che si facesse trattare così e ora so che se mai deciderà di perdonare Pietro lo farà avendo compreso qualcosa di più di se stessa”, ha concluso Manila.