Antonella Elia, Pietro Delle Piane rompe il silenzio: questione di fiducia

Questione di fiducia: ed è proprio il concetto del “fidarsi” che pare essere la chiave dell’intricata relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sembra ormai certo che dopo la rumorosa partecipazione della coppia a Temptation Island 2020 (dove si è consumato l’addio al falò), l’attore e la torinese abbiano deciso di darsi una seconda possibilità. A riprova di ciò arrivano le parole che Pietro ha consegnato ai social poche ore fa, quando attraverso il suo profilo Instagram ha detto: “Fidarsi è un consegnarsi all’altro, è sfidarlo ad essere all’altezza del dono”. La frase è stata seguita da un cuore rosso fuoco ed è stata posta a corredo di uno scatto in cui l’interprete si è immortalato da solo in spiaggia. Nessuna menzione specifica ad Antonella, ma pare che quel pensiero inerente alla fiducia e quel cuoricino rosso passione stiano ad indicare un ritorno in love. Che tra l’altro…

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, una storia complicata…

D’altra parte che Pietro e Antonella non si siano definitivamente persi di vista dopo Temptation è noto. Infatti, a distanza di pochi giorni dalla conclusione del programma sono stati sorpresi assieme in spiaggia. La Elia ha poi raggiunto Alfonso Signorini e Pupo in montagna, essendo entrata ufficialmente nel team del Grande Fratello Vip 5, di cui sarà opinionista. Di Pietro si erano perse le tracce. Ora rispunta sui social con una frase che fa ben sperare circa il proseguo della love story con la soubrette. Nel frattempo non si placano le insinuazioni di una parte dei fan che continuano a sostenere che quello che si è visto nel reality delle tentazioni sia stato tutto una messa in scena a favor di telecamere. Chissà…

Antonella Elia, un 2020 sempre in tv

La 56enne torinese, nel corso del 2020, è stata costantemente impegnata sul piccolo schermo, eccezione fatta per il periodo del lockdown. A inizio anno è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, rimanendovi fino ad aprile. Una volta uscita, come tutti gli italiani, ha rispettato il periodo di quarantena per poi partire alla volta della Sardegna per partecipare a Temptation Island. Un mese per ricaricare le pile e poi via con il GF Vip 5 (in onda dal 14 settembre con un doppio appuntamento settimanale). Stavolta, però, con una veste differente rispetto alla stagione scorsa: opinionista.