Patrick Pugliese, i dubbi su Antonella Elia: “Chissà chi la spinge?”

Patrick Ray Pugliese è tornato a far notizia a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore durante una diretta sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Questa per l’ex gieffino è la prima diretta dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. Per l’occasione, come special guest della serata, al fianco di Patrick c’era un amico carissimo: Pasquale Laricchia. I due hanno stretto un bellissimo rapporto durante la permanenza nel reality targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Patrick e Pasquale si sono ritrovati negli ultimi giorni nell’incantevole cornice di Gallipoli, in Puglia, da dove poi hanno fatto la diretta. Tra le tante domande poste all’ex gieffino, c’è anche chi gli ha chiesto un commento sulla partecipazione di Antonella Elia al reality dei sentimenti Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Come in tanti ricorderanno, sia l’ex valletta di Mike Bongiorno che Pugliese sono stati concorrenti del Grande Fratello. Pugliese ha ammesso di non aver seguito però il reality dedicato ai sentimenti, perché in vacanza.

Patrick Puegliese contro Antonella Elia

Durante i mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, sono stati diversi i momenti di tensione tra Patrick e Antonella. Su quest’ultima l’ex gieffino ha però chiosato dicendo: “Può fare quello che vuole, dire cose mostruose, organizzare trabocchetti, ma va sempre avanti“. Poi Pugliese ha rilanciato dicendo: “Chissà chi la spinge?“. L’ex gieffino si è poi precitato a chiarire che non pensa sia Alfonso Signorini. Nonostante ormai siano quindi passati tanti mesi dalla fine del Grande Fratello, i dissapori tra i due continuano a permanere, in tal senso il suo commento finale sull’ex coinquilina: “E’ un ruolo perfetto per lei quello di creare zizzania“.

Patrick e Pasquale: una coppia che potrebbe aver successo in tv

Tra i coinquilini che Patrick invece ricorda con molto affetto, c’è sicuramente Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha dovuto lasciare anzitempo il gioco per gravi motivi familiari. Pugliese ha detto di lei: “La adoro, è un’amica“. Patrick ha poi parlato di un possibile progetto lavorativo con l’amico Pasquale. Durante la permanenza al Grande Fratello i due hanno catturato la compiacenza ed il favore del pubblico televisivo per quella loro naturale comicità, sempre spontanea ed autentica.