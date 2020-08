Serena Enardu contro Adriana Volpe e Pago? “Finti moralisti e cattivi”

Serena Enardu lo ha fatto: ha risposto agli ultimi attacchi ricevuti a causa della torta con la bandierina simboleggiante una svastica. E al coro dell’indignazione si è aggiunta anche la conduttrice Adriana Volpe che, a Ogni Mattina, ha voluto dire la sua su quello che ha fatto la Enardu. Un’antipatia reciproca, la loro, cominciata al Grande Fratello Vip. Serena non è voluta rimanere in silenzio e quest’oggi, attraverso alcune Instagram stories, ha voluto dirne quattro a coloro che l’hanno bersagliata nell’ultimo periodo. Anche alla Volpe e all’ex Pago? Ne ha le scatole piene: ha deciso di rispondere a ogni domanda che i suoi follower le hanno posto su Instagram, senza alcun tipo di filtro. Vuole raccontare solo la sua verità. E ha accettato anche i consigli piccanti per la prossima torta da regalare alla sua personal trainer! Lei ha sempre precisato, comunque, che si dissocia dal pensiero fascista. C’è chi le ha detto che avrebbe potuto farlo prima che scoppiasse la polemica…

Serena Enardu, attacco diretto ad Adriana Volpe? Conduttrice punzecchia

Su Instagram, Serena Enardu ha subito precisato: “Non auguro il male a nessuno”. Ha poi aggiunto che, in questo periodo, non ha ricevuto solo critiche affilate come lame, ma anche commenti positivi: “La cattiveria si sente di più”. Durante il suo percorso al Grande Fratello, Serena ha più volte accusato Adriana di non essere sincera al cento per cento e di utilizzare fin troppo l’arma del moralismo. L’ultimo attacco è rivolto proprio a lei? Ecco le sue parole: “Mi vergogno per questi finiti moralisti, mi sono rotta le p…e. Ride bene chi ride ultimo!”. Tutto potrebbe combaciare perfettamente, visto che, proprio ieri, Adriana Volpe ha avuto qualcosa da rimprovera a Serena Enardu.

Pago e Serena Enardu: sfruttato il suo nome? Frecciatine partono da Instagram

Ma non finisce qui. La Enardu, in passato, aveva criticato Pago per come aveva descritto la loro storia d’amore (soprattutto il capitolo finale) nel suo libro Vagabondo per amore, la mia vita dalla A alla Z e quest’oggi ha deciso di lanciare una frecciatina. Rivolta proprio al suo ex? Le sue parole sono pesanti come macigni: “Gli scrittori che si sono pronunciati per vendere il proprio libro. Sfruttare il mio nome. Se non ne approfitti, chi ti avrebbe mai ascoltato?”. Colpito e affondato? Sappiamo che Pago, nel suo libro autobiografico, ha parlato di tutta la sua vita e anche della sua relazione con Elga; una relazione importante, che gli ha regalato tanto, ma che lo ha fatto anche soffrire. Cos’altro scopriremo su Elga e Pago? Adriana Volpe avrà qualcosa da aggiungere dopo le ultime stories dell’ex tronista di Uomini e Donne?