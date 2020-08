Adriana Volpe contro Serena Enardu per la svastica: “Altra cosa la svista”

Adriana Volpe e Serena Enardu. Nuovo round! Nella Casa del Grande Fratello Vip, non sono mai andate d’amore e d’accordo, al contrario hanno nutrito reciprocamente una profonda antipatia. C’è da dire che, per come si era posta, la Enardu non era particolarmente simpatica ai più. Dopo frecciatine e attacchi che hanno fatto parecchio discutere, sembrava proprio che sulle due non si sarebbe più scritto nulla. E invece no! Ed eccole in un nuovo post, in cui la Volpe critica la Enardu per la foto della torta con la svastica. La notizia sulle gemelle ha fatto il giro del Web, indignando tutti; le due, però, hanno subito spiegato che si dissociano nettamente dall’ideologia nazista e che non era assolutamente loro intenzione far scoppiare un simile caso. Si era trattata di una semplice leggerezza, a loro avviso. Ma i social network non perdonano e soprattutto Serena (la Enardu più in vista per via della sua partecipazione ai reality e per la sua storia con Pago) è stata bersagliata per giorni e giorni. E oggi anche da Adriana Volpe.

Ogni Mattina, Adriana Volpe non si trattiene: l’attacco a Serena Enardu

A Ogni Mattina, Adriana Volpe ha avuto qualcosa da ridire sulle giustificazioni di Serena Enardu riguardanti la foto con la bandierina simboleggiante la svastica alla festa di compleanno della sua amica e personal trainer. Serena ha dato la sua versione dei fatti, ma per la Volpe non basta: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”. Col suo modo sempre raffinato, la Volpe ha lanciato una bella frecciatina a Serena… che al momento non ha ancora risposto! Non è una ragazza che sa tenersi tutto per sé e la risposta potrebbe non tardare ad arrivare, considerato anche il loro trascorso all’interno del Grande Fratello.

Serena Enardu e Adriana Volpe, vecchia antipatia riemerge: ecco cos’è successo

Probabilmente Serena Enardu ha già lanciato una velata frecciatina: pochi minuti fa, ha pubblicato una storia in cui sorride ascoltando una canzone che ripete “Cercasi attenzione”. Si riferirà forse ad Adriana Volpe? Lei è stata al centro dell’attenzione per via degli ascolti non proprio soddisfacenti di Ogni Mattina, anche se c’è da dire che, con l’ultima strategia messa in atto, lo share è risalito. Di poco, ma è aumentato.