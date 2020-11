Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso oggi: la casa è pronta

By

Convivenza all’orizzonte per la soubrette e l’ex calciatore, più uniti che mai dopo la partecipazione a Temptation Island

Il desiderio di Manila Nazzaro è finalmente diventato realtà. L’ex Miss Italia era alla ricerca di una nuova casa in cui potersi trasferire con il compagno Lorenzo Amoruso e i figli Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Detto fatto: come annunciato dalla 43enne sulle pagine del settimanale Vero la convivenza partirà ufficialmente a dicembre. Manila e Lorenzo hanno trovato la casa adatta e sono pronti a trasferirsi entro la fine dell’anno.

Una grande gioia per Manila Nazzaro, che sognava una svolta più stabile e concreta dopo l’esperienza a Temptation Island. Un sogno che Lorenzo Amoruso ha realizzato senza troppi sforzi: lo sportivo farebbe davvero di tutto per la sua dolce metà e in tv l’ha dimostrato chiaramente.

Sulla nuova casa Manila Nazzaro ha fatto sapere:

“Dopo averne visionate tantissime, quando meno me lo sarei aspettata abbiamo trovato quella adatta alle nostre esigenze. Spero sia pronta per dicembre, io non vedo l’ora…”

Per amore della Manila Lorenzo lascerà la Toscana, dove è nato e cresciuto, e si trasferirà a Roma. I figli della Nazzaro hanno subito instaurato un ottimo feeling con l’ex calciatore tanto che a Temptation Island hanno fatto il tifo per Amoruso anziché per la loro mamma.

Grazie al programma di Maria De Filippi Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono innamorati ancora di più e dopo la convivenza non sono da escludere il matrimonio e un figlio insieme. Ma tutto a tempo debito: fidanzati da circa due anni Manila e Lorenzo vogliono vivere con calma e senza ansie la loro storia d’amore.

Manila Nazzaro si è detta orgogliosa di Lorenzo Amoruso, del suo modo di essere e del modo in cui si è comportato a Temptation Island. Un atteggiamento che, tra l’altro, ha conquistato tanti telespettatori del reality show di Filippo Bisciglia. Non a caso quella di Manila e Lorenzo è stata la coppia più amata dell’edizione estiva 2020 dello show.

Oltre all’amore Manila Nazzaro spera di realizzare altri sogni, perlopiù in campo professionale. L’ex modella vuole affermarsi come conduttrice e vivere una nuova avventura televisiva che possa comportare nuovi stimoli. L’ultimo progetto in tv di Manila è stato E la chiamano estate, in onda su Rai 2 accanto a Federico Quaranta e Laura Forgia.

Dal 2019 Manila Nazzaro è una speaker radiofonica di Radio Zeta. Come si è visto a Temptation Island per Manila è fondamentale la sua indipendenza, che ha rivendicato più volte nel corso della sua avventura all’Is Morus Relais in Sardegna.