Manila e Lorenzo, matrimonio: “Non ancora in programma”, ecco perché

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno mantenuto le promesse fatte al falò di confronto finale di Temptation Island Vip. La coppia non aveva preso parte al reality delle tentazioni per chissà quali problemi, ma semplicemente per risolvere alcune incomprensioni. Fortunatamente entrambi sono riusciti a prendere la strada giusta per trovare la serenità. Ed ecco che a sorpresa Lorenzo ha regalato a Manila un anello di fidanzamento! Un gesto davvero romantico quello di Amoruso, molto atteso dal pubblico che li sostiene. Quando ci sarà, dunque, il matrimonio? In una nuova e doppia intervista su Uomini e Donne Magazine, Lorenzo afferma che al momento “non è ancora in programma”. Pertanto, attualmente, i due innamorati non stanno pianificando le loro nozze. Ma per quale motivo? A spiegarlo è l’ex calciatore: Manila sta ancora aspettando il divorzio con il padre dei suoi figli. In futuro sicuramente inizieranno a organizzare il matrimonio, ma Lorenzo ammette che non ama fare piani nella vita.

Amoruso è convinto che non hanno bisogno di un matrimonio per essere felici insieme. “Lo faremo appena si potrà”, continua l’ex calciatore, che insieme a Manila ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Nel frattempo, come hanno fatto già sapere, Manila e Lorenzo hanno acquistato casa insieme a Roma. In questo modo, potrà trascorrere la maggior parte della settimana nella Capitale, dove vive la Nazzaro, e qualche giorno nella sua città, Firenze. La casa sarà pronta per l’estate prossima ed entrambi non vedono l’ora di iniziare questa nuova vita insieme. Anche Manila fa presente che non può ancora sposare Lorenzo, in quanto è ancora in fase di divorzio. Adesso che insieme formano una famiglia, sarebbe molto felice di compiere questo passo così importante.

Per i suoi figli, Lorenzo rappresenta un mito, dopo Temptation Island. I ragazzi di Manila adorano Amoruso e questo per lei rappresenta un’ottima base. Ma indosserà l’abito bianco per il loro matrimonio? La conduttrice televisiva confessa di non avere ancora le idee chiare al riguardo. L’ha indossato a 26 anni, ma tornerebbe a portarlo. “Credo non opterei per il velo, ma il bianco sarebbe un bel simbolo, per una nuova ‘prima volta’, un reset”, dichiara Manila. Non solo, la Nazzaro si sente anche attratta dal rosa e da tutte le sue sfumature.

Intanto, per quanto riguarda il futuro lavorativo, la Nazzaro spera di tornare preso “alla conduzione al femminile”. Inoltre, accende un’altra speranza dei fan: potrebbe tornare in tv coinvolgendo anche Lorenzo!