Manila Nazzaro rimproverata dai figli: “Credevano che Lorenzo troncasse”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra i protagonisti più belli ed ammirati usciti dall’ultima edizione di Temptation Island. Seppur con le sue paure e fragilità, l’ex calciatore ha dimostrato di essere un vero uomo, mentre l’ex miss Italia è stata apprezzata dal grande pubblico televisivo per quel suo essere indipendente e al contempo libera. Sebbene la coppia abbia conquistato il cuore di molti, non sono mancate le critiche. Con grande sorpresa di tutti, la conduttrice ha rivelato infatti un retroscena inedito. Nel corso di una recente intervista a Vero Tv, Manila ha ammesso di essere stata bacchettata dai suoi figli. “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme” ha detto la Nazzaro. L’atteggiamento che ha assunto la conduttrice in talune circostanze non è stato quindi per niente gradito dai figli della showgirl, che hanno temuto una reazione forte e di rottura da parte di Amoruso.

Amore rafforzato dopo Temptation Island

Il percorso nei sentimenti fatto da Manila e Lorenzo non ha che rafforzato la coppia. La showgirl ha dichiarato di essere sempre stata certa del suo partner. “Un uomo dal cuore tenero“: ecco come la Nazzaro definisce il suo Lorenzo. Durante la permanenza nel reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, la conduttrice ha avuto la possibilità di confrontarsi con le fragilità e le debolezze del suo compagno, che hanno avuto un maggiore impatto su di lei. Oggi di lui dice: “Mi sono innamorata ancora di più di lui“. Per poi aggiungere anche di essere molto orgogliosa di lui.

Novità per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Uno dei grandi problemi della coppia è la lontananza: lui vive in massima parte a Firenze, lei a Roma. Adesso la coppia ha deciso di cercar casa insieme nella Capitale, dove poter quindi vivere tutti insieme. Considerato il grande seguito ed apprezzamento ricevuto dai telespettatori, sono in tanti ora a volere per Manila un ruolo in tv. La Nazzaro ha recentemente dichiarato che le piacerebbe fare un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Ma nel frattempo è protagonista di nuovo in Rai come inviata del programma ‘E la chiamano estate’, condotto da Federico Quaranta.