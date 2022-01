GF Vip, “Sophie non mangia, non sta bene”: la richiesta d’aiuto

Pare che per Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 la situazione legata al cibo stia raggiungendo un punto limite. I fan sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute, oggi ancora di più rispetto a qualche mese fa. Infatti, già nelle scorse settimane sui social il web aveva iniziato a parlare del fatto che l’ex tronista mangi davvero molto poco nella Casa di Cinecittà. Erano nate anche delle polemiche riguardanti la dieta che aveva reso pubblica di fronte alle telecamere. Tale regime alimentare pare preveda anche digiuno, un solo pasto al giorno e l’assenza di carboidrati.

Le sue parole avevano generato una certa polemica, visto che avrebbero potuto dare un cattivo esempio. Ma ultimamente sembrava che Sophie stesse mangiando regolarmente, concedendosi le “schifezze”. Lei stessa ha dichiarato di voler rinunciare ai cibi spazzatura nella Casa per il fioretto fatto con Alessandro Basciano. Quest’ultimo aveva giurato sul figlio che non avrebbe più condiviso il letto con la Codegoni, per poi decidere di infrangere il giuramento. La coppia ha poi deciso di fare un fioretto, non mangiando cibi spazzatura per una settimana, e di tornare a dormire insieme.

Ma ecco che i fan di Sophie, invece, sono più che certi del fatto che stia completamente rinunciando al cibo – anche quello sano – per delle insicurezze. Sul web il pubblico mormora e si dichiara addirittura preoccupato per le condizioni dell’ex tronista di Uomini e Donne. C’è chi invoglia gli altri utenti su Twitter a scrivere un messaggio sui social alla madre della Codegoni per informarla del fatto che sua figlia non sta mangiando.

“Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”, scrive un fan preoccupato. È da giorni che molti telespettatori chiedono al GF Vip di intervenire sulla questione alimentare della Codegoni. Si legge qualche commento in cui un utente fa notare che, in assenza di forze, l’ex tronista sarebbe “collassata” sul divano della Casa di Cinecittà.

Qualche suo fan è convinto che Sophie stia vivendo un certo malessere, nascondendolo molto bene. Questo suo stato la porterebbe a evitare il cibo e ad affrontare nel modo peggiore le sue insicurezze. Il web parla di “problemini legati al cibo“ e questo non dovrebbe essere affatto sottovalutato.

Pare che Soleil Sorge abbia capito qualcosa al riguardo e starebbe cercando di stare accanto alla Codegoni. Già in passato, proprio lei aveva fatto notare – insieme a Manila Nazzaro – che Sophie in effetti non mangia molto.

Ora tale situazione avrebbe raggiunto un punto limite. Il pubblico che la sostiene non la vede per nulla serena, tanto che vorrebbe organizzare un aereo di incoraggiamento per lei.

Al momento, non resta che attendere per capire se le richieste d’aiuto fatte dai suoi fan riceveranno attenzione. Alfonso Signorini potrebbe consigliare all’ex tronista di fare chiarezza al riguardo, nelle prossime puntate.

Ultimamente Sophie sta avendo dei problemini legati al cibo.

Mangia poco e tanto altro.. Soleil (non solo) ha capito qualcosina e le è stata accanto anche con piccoli gesti.

Che ne dite di creare un aereo solo per lei con una frase azzeccata?#gfvip #solphie #sophale #basciagoni pic.twitter.com/5y8ZGuzQDA — Sophie sta fissando Soleil? (@SapphieVip) January 30, 2022

Raga scriviamo su insta alla mmma di sophie dicendo che non sta mangiando,vi prego

#basciagoni #jerù #gfvip — Chiara (@Chiara_0341) January 30, 2022

GRAZIE. È da giorni che lo dico. Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno. A me onestamente preoccupa. Qualcuno deve svegliarla. #basciagoni #gfvip #solphie https://t.co/EZIGHkI6tC — mariassunta (@user38292924782) January 30, 2022

A me onestamente ora l’unica cosa che mi preoccupa è sapere come sta Sophie, se ha mangiato e come sta anche mentalmente. Forse ha paura di non essere all’altezza. Lei lo maschera troppo bene il suo malessere. #GFvip #basciagoni @GrandeFratello — mariassunta (@user38292924782) January 30, 2022

Intanto, la storia d’amore di Sophie e Basciano sta andando avanti, tra alti e bassi. Spesso i due giovani gieffini sono protagonisti di accese liti, dopo delle quali la Codegoni spesso non è riuscita a trattenere le lacrime. Nelle ultime ore, la gieffina ha reso evidente la gelosia che prova nei confronti di Alessandro. Scendendo nel dettaglio, hanno litigato a causa di alcuni sguardi che l’ex tentatore avrebbe rivolto a Delia Duran.