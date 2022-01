GF Vip Basciano giura sul figlio, ora vuole un prete: la reazione della Casa

Alessandro Basciano vuole assolutamente avere un colloquio con un prete all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Motivo? Ha bisogno di confessarsi in quanto ha fatto un giuramento (menzionando suo figlio), a cui vorrebbe sottrarsi. Nelle scorse ore l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha parlato della questione con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia che, sentite le ragioni del ragazzo, sono scoppiati a ridere, ironizzando sulle richieste avanzate da Basciano agli autori del reality.

Qual è il tarlo che tormenta Alessandro? Perché ha fatto un giuramento? Dopo la trentaseiesima puntata in prime time in onda venerdì 21 gennaio, il giovane ha avuto un pesante scontro con la fidanzata Sophie Codegoni. I toni si sono accesi con Basciano che è arrivato a giurare su suo figlio che non avrebbe mai più dormito assieme alla 19enne.

Dopo la furibonda lite, l’ex tronista, confidandosi con alcuni concorrenti, aveva previsto che il giorno successivo Alessandro sarebbe tornato sui suoi passi. Non solo: aveva anche pronosticato che quel giuramento fatto a caldo sul figlio gli avrebbe causato dei problemi. E, infatti, così è stato.

“Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così”, spiegava Sophie che ci vide lungo: Basciano il giorno dopo, a pace fatta con la Codegoni, non si è scordato di quanto ha promesso, cadendo in un dilemma che lo ora lo attanaglia e arrivando a chiedere un incontro con un prete che lo possa confessare e quindi alleggerire dal giuramento pronunciato.

GF Vip, Basciano rivela agli altri inquilini di volersi confessare: risate e perplessità

Il punto è che ora Basciano vuole tornare a dormire con Sophie ma non può, proprio per via del giuramento. Lui stesso lo ha ribadito alla ragazza, spiegandole che finché non si confesserà non si sentirà nel giusto. Il fatto è stato raccontato dal medesimo Alessandro anche a Barù, Giucas Casella, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. “Ci sarà un prete qui vicino, dai”, ha chiosato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne provocando un’ondata di ilarità negli altri inquilini che sono scoppiati a ridere.

“Siamo a Roma, c’è il Vaticano, sai com’è, magari passa anche il Papa. Secondo me Alfonso può chiedere al Papa. Scusa se ridiamo, però…”, l’ironia di Manila. Sophie, tra lo sconforto e la perplessità, ha confermato alla Nazzaro che il giovane non ha intenzione di tornare a dormire con lei finché non vedrà un ecclesiastico: “Purtroppo finché non c’è il prete noi non possiamo dormire insieme“.

Su Twitter tantissimi utenti si sono affrettati a far cascare una miriade di commenti sulla questione, sbizzarrendosi nel nel ‘cinguettarla.