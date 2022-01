GF Vip: Manila nei guai, Basciano pianta Sophie (idea Delia), Soleil va via?

Regna il caos nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Tra l’elezione della nuova preferita al televoto (Nathaly Caldonazzo), nuovi ingressi e nomination il pubblico lancia nuove accuse. Prima tra tutte quella che vede Manila Nazzaro protagonista della probabile prima squalifica di quest’anno! Cosa ha combinato la conduttrice? Si sa, ai telespettatori più attenti determinati dettagli non passano inosservati e questo forse non è ancora chiaro ad alcuni dei Vipponi. Sembra proprio che la gieffina questa volta abbia violato decisamente il regolamento!

Come sempre, nel corso della puntata di ieri, i concorrenti hanno dovuto fare le loro nomination: i nominabili palesemente e gli immuni in confessionale. Quest’ultimi non possono essere informati circa le votazioni palesi fatte nella stanza a led. Questo è il regolamento: tutte le nomination devono restare segrete. Pertanto, chi nomina di fronte a tutti non può svelare al resto della Casa l’esito delle nomination, prima della fine della puntata.

E invece pare proprio che la Nazzaro non abbia rispettato questa regola, rivelando a Katia Ricciarelli alcune delle votazioni palesi. Una volta terminate queste nomination, i non immuni sono tornati nel salotto. Qui, secondo quanto si legge anche sui social e quanto si può ascoltare nei vari video, l’ex Miss Italia si è lasciata scappare le nomination palesi con il soprano, violando il regolamento.

“Miriana da Soleil, Soleil da Miriana, . Soleil ne ha prese anche da Manuel, boh ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via”

I telespettatori, anche questa volta, chiedono che vengano presi dei provvedimenti disciplinari verso Manila Nazzaro dopo quanto accaduto, precisando che questa non è la prima volta che avviene una cosa del genere. In queste settimane, la Ricciarelli era stata anche accusata di mettersi d’accordo per le nomination con i suoi coinquilini più cari. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà e se verranno presi dei provvedimenti!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, c’entra Delia Duran?

Si sta facendo sempre più strada l’ipotesi che l’ex tentatore sia pronto a mettersi in gioco in un nuovo triangolo amoroso nella Casa di Cinecittà. Alessandro Basciano da quando è approdato nel reality ha fatto notare la sua voglia di trovare la sua anima gemella proprio attraverso questo gioco. Ma il pubblico crede che non sia completamente sincero con Sophie Codegoni.

Dopo la puntata di ieri, quella che sembrava essere la nuova coppia della Casa pare essere scoppiata. I due gieffini hanno litigato duramente nella notte. La Codegoni si dice stanca e vorrebbe avere delle dimostrazioni concrete da parte di Alessandro. Invece, quest’ultimo è convinto che lei dovrebbe viversi più serenamente la loro storia.

Ed ecco che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è poi sfogata con le sue compagne d’avventura, scoppiando in lacrime. Prima di andare a dormire, Basciano ha addirittura piantato la Codegoni: “Io e te non stiamo più insieme”.

Ora i telespettatori stanno facendo le loro teorie. In particolare, sono molti coloro che credono che Alessandro si stia preparando la strada perfetta per inserirsi tra Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima è pronta a entrare nella Casa e di certo regalerà nuovi e imbarazzanti colpi di scena.

Soleil Sorge crolla dopo il televoto

Al GF Vip 6 c’è una nuova preferita, Nathaly Caldonazzo. Ebbene, ha battuto anche Soleil, lasciando tutti di stucco. E sembra proprio che la Sorge non riesca ad accettare la sconfitta. Infatti, nelle ultime ore si è detta stanca di questa esperienza. Non solo, ha esplicitamente chiesto ai suoi fan di non votarla al televoto e di farla tornare a casa.

“Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”

Queste le parole di Soleil, che si è sfogata con Manila Nazzaro, la quale invece le ha consigliato di non lasciarsi abbattere e di non mollare. “Non devi darla vinta e andiamo avanti”, ha dichiarato l’ex Miss Italia.

Sicuramente il reality non si lascerà scappare la Sorge, se mai dovesse decidere di abbandonare. Oltre questo, i suoi fan non sono di certo propensi a rispondere a questa sua richiesta. Dunque, sembra lontano il momento in cui lascerà la Casa.