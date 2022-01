Grande Fratello Vip 6, 33esima puntata: preferito, nominati, faccia a faccia

Lunedì 10 gennaio 2022 è andata in onda la trentatreesima puntata del GF Vip 6, quella in cui i concorrenti hanno scoperto che la soap Belli-Sorge non è ancora finita. Eh no, perché venerdì entrerà Delia Duran nella Casa e con lei ci sarà la seconda stagione. Stasera la prossima concorrente non si è presentata ufficialmente ai compagni di viaggio, nella speranza da parte degli autori di riuscire a cogliere tutti di sorpresa venerdì. Nel frattempo in studio è tornata Sonia Bruganelli dopo la vacanza a Dubai, ma non pochi hanno già mostrato nostalgia sui social per l’assenza di Laura Freddi, che è piaciuta tanto al pubblico.

La serata è cominciata con il solito recap degli ultimi giorni nella Casa. Signorini si è collegato con i concorrenti e ha parlato di questa calma apparente dopo il suo rimprovero. Il fuoco è spento, ma la brace arde ancora. Tuttavia sembra che tutti abbiano messo un punto e siano ripartiti, nonostante le antipatie restino. O almeno questo hanno manifestato in puntata. La Bruganelli neanche ha rimesso piede in studio che subito ha attaccato la Caldonazzo, confermando quindi di schierarsi dalla parte di Soleil e di Katia Ricciarelli. Secondo l’opinionista, infatti, Nathaly sarebbe entrata a gamba tesa e avrebbe dovuto avere rispetto per chi era lì prima di lei. Peccato che ogni nuovo concorrente abbia gli stessi diritti degli altri. Adriana Volpe l’ha difesa, invece.

Soleil si è trovata di fronte a Manuel Bortuzzo dopo aver preso male la sua nomination. Nei suoi confessionali Soleil ha tirato in ballo Lulù, pensando che Manuel abbia preso le distanze proprio a causa di Lulù. Bortuzzo naturalmente ha smentito e ha chiarito di ragionare con la sua testa. Molto più semplicemente secondo lui Soleil maschererebbe un lato di sé tirando fuori un lato che non le apparterrebbe.

“Io non credo di essere imprigionata in alcun personaggio, vado in difensiva quando mi sento ferita”, ha spiegato Soleil. Alfonso ha invitato Lulù a unirsi ai due e si sono confrontate le ragazze. Giucas Casella ha ricevuto la sorpresa della compagna Valeria, dopo aver raccontato la loro storia. Soleil è stata depistata circa l’ingresso di Delia, poi Alex l’ha informata che il suo rapporto è in una fase di stallo. Signorini pensava fosse uno scherzo invece la crisi è vera (dicono) e hanno pure litigato in diretta.

Valeria Marini ha raccontato una storia d’amore finita male che l’ha molto segnata. E finalmente Signorini ha aperto il dibattito sul matrimonio di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: Nathaly è stata invitata oppure no? L’invito c’è stato, forse non per telefono ma Enzo Paolo ha spiegato di averlo inviato praticamente a tutti i Vip che conoscono. La telefonata prima di entrare nella Casa non c’è stata ma si sono scambiati dei messaggi vocali. Caso archiviato.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto uno scontro dopo la scorsa puntata e ne hanno parlato stasera. La crisi è servita perché stasera Sophie ha riconosciuto Basciano come suo fidanzato. Si è parlato anche del bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Quest’ultima ha chiarito: “Io sono entrata qua sola, non ho una relazione fuori. Le promesse con Leo? Più lui che io”. Tale Leo è un conoscente di Gianmaria, tra l’altro.

La preferita della 33esima puntata del GF Vip 6 è Nathaly. Queste le percentuali: Nathaly 63%, Soleil 23%, Carmen 14%. La Caldonazzo, da preferita, ha condannato al televoto una delle altre due e ha scelto Carmen. Gli immuni di stasera sono stati decisi già nella scorsa puntata: Katia, Gianmaria, Lulù, Jessica, Alessandro e si è aggiunta Nathaly a loro stasera. I nominati di stasera sono Carmen, Federica e Soleil. Queste le nomination, concorrente per concorrente: