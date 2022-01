Giucas Casella, chi è Valeria Perilli: storia segreta, il ruolo di Pippo Baudo

Giucas Casella, 72 anni, nonostante simpaticamente e con finta smemoratezza dica o lascia intendere di aver avuto flirt a bizzeffe, in realtà è fidanzato da moltissimi anni con la doppiatrice e annunciatrice televisiva Valeria Perilli. La coppia non si è mai sposata, ma a tutti gli effetti conduce una vita da marito e moglie. La donna ha 68 anni, è originaria di Roma e non è, come poc’anzi accennato, estranea al mondo dello spettacolo. Anzi, l’aria di cinema e tv l’ha respirata fin dalla tenera età essendo la figlia dell’autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli nonché sorella del poeta Plinio Perilli.

Altra chicca riguardante Valeria riguarda la sua voce, che è famosa perché è quella di Miranda in Sex and the City, ma anche di Lalla in La Tata. In molti la ricorderanno anche per essere stata una Signorina buonasera della Rai, dal 7 maggio 1984 al gennaio 1991 dagli studi di Roma.

Giucas Casella e Valeria Perilli: da quanto stanno assieme

Giucas e Valeria stanno assieme da più di 40 anni. Nonostante facciano entrambi parte del mondo dello spettacolo da decenni, hanno sempre mantenuto molto riserbo sulla loro relazione. Ad aver consigliato a Casella di non sovraesporsi con il gossip e la cronaca rosa, fu Pippo Baudo.

Un amore vissuto nell’ombra, per parecchi anni. Basti pensare che la love story è stata annunciata in tv soltanto nel 2018 nel salotto di Domenica Live, talk orchestrato da Barbara D’Urso. In quel frangente Giucas chiese in sposa la compagna (anche se il matrimonio, per ora, non è stato celebrato). Non solo: spiegò anche come la Perilli ha fatto da madre a tutti gli effetti a suo figlio James.

“Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”. Così Casella a Domenica Live.

Giucas Casella: perché ha cresciuto suo figlio James con Valeria Perilli e non con la madre biologica Carol Torr

Prima di legarsi a Valeria, Giucas ha avuto una relazione lunga 7 anni con la modella inglese Carol Torr. Nel 1987 dal loro amore è nato James, che è stato cresciuto dal padre e dalla Perilli, in quanto la madre biologica per molto tempo non si è fatta viva, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo 32 anni, Carol Torr è rispuntata, dando la sua versione dei fatti e cercando di giustifcarsi. “È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme”, disse l’ex modella inglese da Barbara d’Urso. Pronta la replica di Giucas: “Perché non lo hai cercato quando era piccolo?”.

James, oggi 34enne,di professione medico, è diventato padre di recente.