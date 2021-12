Tina Cipollari parla della storia d’amore con Giucas Casella

Tina Cipollari e Giucas Casella sono stati insieme? L’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole è venuta a galla nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove l’illusionista è uno dei protagonisti assoluti. Durante una puntata il mago ha confidato al conduttore Alfonso Signorini di aver frequentato l’opinionista di Uomini e Donne per un certo periodo.

La rivelazione di Giucas Casella al Grande Fratello Vip

La confessione di Giucas Casella è avvenuta durante un confronto nel reality show con una sua famosa ex fiamma, la Contessa Patrizia De Blanck. In diretta tv il gieffino ha dichiarato:

“Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”

Nella questione è prontamente intervenuto Alfonso Signorini: “Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?”. Casella ha così risposto: “Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”.

La replica di Tina Cipollari sul suo passato sentimentale

Ora sulla questione è intervenuta la Vamp di Pomezia, che ha detto la sua in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Tina Cipollari ha fatto sapere:

“Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”

Una replica alquanto enigmatica quella di Tina Cipollari: come reagirà Giucas Casella? Alfonso Signorini tornerà a parlare della faccenda al Grande Fratello Vip?

Oggi Tina Cipollari è fidanzata

Da qualche mese Tina Cipollari è di nuovo innamorata. Archiviata la relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, con il quale doveva convolare a nozze, la 56enne è ripartita da Alfredo. L’uomo vive a Roma come Tina e non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Al momento Alfredo non ha ancora conosciuto Mattias, Gianluca e Francesco, i tre figli che la Cipollari ha avuto dall’ex marito Kikò Nalli. La liaison va avanti dall’estate 2021 e Tina ha deciso di viverla giorno dopo giorno senza troppe aspettative.

La vita privata di Giucas Casella

Giucas Casella si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi nel corso della sua carriera. Il prestigiatore è sposato da qualche anno con la doppiatrice Valeria Perilli. Da un rapporto di gioventù con una modella inglese Giucas ha avuto il figlio James, che lavora come medico e che di recente l’ha reso nonno per la prima volta.